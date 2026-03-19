　オーストラリアサッカー協会(豪FA)は19日、3月のオーストラリア代表メンバーを発表した。国内でカメルーン代表とキュラソー代表と対戦する。

　Jリーグからはアルビレックス新潟のDFジェイソン・ゲリアを選出。DFアジズ・ベヒッチ(メルボルン・C)はアジア最終予選で日本から決勝点を決めた昨年6月以来の代表復帰を果たした。DFルーカス・ヘリントン(コロラド・ラピッズ)とFWアンテ・シュト(ハイバーニアン)は初招集となっている。

　以下、オーストラリア代表メンバー

▽GK

パトリック・ビーチ(メルボルン・C)

ポール・イッゾ(ラナース/デンマーク)

マシュー・ライアン(レバンテ/スペイン)

▽DF

アジズ・ベヒッチ(メルボルン・C)

ルーカス・ヘリントン(コロラド・ラピッズ/アメリカ)

ジェイソン・ゲリア(新潟/日本)

カイ・トレウィン(ニューヨーク・C/アメリカ)

ミロシュ・デゲネク(APOEL/キプロス)

ジェイコブ・イタリアーノ(グラーツァー/オーストリア)

フラン・カラチッチ(NKオシエク/クロアチア)

ジョーダン・ボス(フェイエノールト/オランダ)

アレッサンドロ・チルカーティ(パルマ/イタリア)

キャメロン・バージェス(スウォンジー・C/イングランド)

▽MF

ポール・オコン・エングストラー(シドニーFC)

エイデン・オニール(ニューヨーク・C/アメリカ)

パトリック・ヤズベク(ナッシュビル/アメリカ)

コナー・メトカーフ(ザンクト・パウリ/ドイツ)

アイディン・フルスティッチ(ヘラクレス/オランダ)

アレクサンダー・ロバートソン/カーディフ/イングランド)

{{ライリー・マッグリー(ミドルスブラ/イングランド)

▽FW

アンテ・シュト(ハイバーニアン/スコットランド)

マーティン・ボイル(ハイバーニアン/スコットランド)

ネストリ・イランクンダ(ワトフォード/イングランド)

アワー・マビル(カステリョン/スペイン)

デニ・ユリッチ(ビスワ・プウォツク/ポーランド)

ニシャン・ベルピレイ(メルボルン・V)