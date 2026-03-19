オーストラリア代表の3月メンバー発表!! Jリーグから1人選出、日本戦決勝ゴールDFは昨年6月以来の復帰
オーストラリアサッカー協会(豪FA)は19日、3月のオーストラリア代表メンバーを発表した。国内でカメルーン代表とキュラソー代表と対戦する。
Jリーグからはアルビレックス新潟のDFジェイソン・ゲリアを選出。DFアジズ・ベヒッチ(メルボルン・C)はアジア最終予選で日本から決勝点を決めた昨年6月以来の代表復帰を果たした。DFルーカス・ヘリントン(コロラド・ラピッズ)とFWアンテ・シュト(ハイバーニアン)は初招集となっている。
以下、オーストラリア代表メンバー
▽GK
パトリック・ビーチ(メルボルン・C)
ポール・イッゾ(ラナース/デンマーク)
マシュー・ライアン(レバンテ/スペイン)
▽DF
アジズ・ベヒッチ(メルボルン・C)
ルーカス・ヘリントン(コロラド・ラピッズ/アメリカ)
ジェイソン・ゲリア(新潟/日本)
カイ・トレウィン(ニューヨーク・C/アメリカ)
ミロシュ・デゲネク(APOEL/キプロス)
ジェイコブ・イタリアーノ(グラーツァー/オーストリア)
フラン・カラチッチ(NKオシエク/クロアチア)
ジョーダン・ボス(フェイエノールト/オランダ)
アレッサンドロ・チルカーティ(パルマ/イタリア)
キャメロン・バージェス(スウォンジー・C/イングランド)
▽MF
ポール・オコン・エングストラー(シドニーFC)
エイデン・オニール(ニューヨーク・C/アメリカ)
パトリック・ヤズベク(ナッシュビル/アメリカ)
コナー・メトカーフ(ザンクト・パウリ/ドイツ)
アイディン・フルスティッチ(ヘラクレス/オランダ)
アレクサンダー・ロバートソン/カーディフ/イングランド)
{{ライリー・マッグリー(ミドルスブラ/イングランド)
▽FW
アンテ・シュト(ハイバーニアン/スコットランド)
マーティン・ボイル(ハイバーニアン/スコットランド)
ネストリ・イランクンダ(ワトフォード/イングランド)
アワー・マビル(カステリョン/スペイン)
デニ・ユリッチ(ビスワ・プウォツク/ポーランド)
ニシャン・ベルピレイ(メルボルン・V)
Jリーグからはアルビレックス新潟のDFジェイソン・ゲリアを選出。DFアジズ・ベヒッチ(メルボルン・C)はアジア最終予選で日本から決勝点を決めた昨年6月以来の代表復帰を果たした。DFルーカス・ヘリントン(コロラド・ラピッズ)とFWアンテ・シュト(ハイバーニアン)は初招集となっている。
▽GK
パトリック・ビーチ(メルボルン・C)
ポール・イッゾ(ラナース/デンマーク)
マシュー・ライアン(レバンテ/スペイン)
▽DF
アジズ・ベヒッチ(メルボルン・C)
ルーカス・ヘリントン(コロラド・ラピッズ/アメリカ)
ジェイソン・ゲリア(新潟/日本)
カイ・トレウィン(ニューヨーク・C/アメリカ)
ミロシュ・デゲネク(APOEL/キプロス)
ジェイコブ・イタリアーノ(グラーツァー/オーストリア)
フラン・カラチッチ(NKオシエク/クロアチア)
ジョーダン・ボス(フェイエノールト/オランダ)
アレッサンドロ・チルカーティ(パルマ/イタリア)
キャメロン・バージェス(スウォンジー・C/イングランド)
▽MF
ポール・オコン・エングストラー(シドニーFC)
エイデン・オニール(ニューヨーク・C/アメリカ)
パトリック・ヤズベク(ナッシュビル/アメリカ)
コナー・メトカーフ(ザンクト・パウリ/ドイツ)
アイディン・フルスティッチ(ヘラクレス/オランダ)
アレクサンダー・ロバートソン/カーディフ/イングランド)
{{ライリー・マッグリー(ミドルスブラ/イングランド)
▽FW
アンテ・シュト(ハイバーニアン/スコットランド)
マーティン・ボイル(ハイバーニアン/スコットランド)
ネストリ・イランクンダ(ワトフォード/イングランド)
アワー・マビル(カステリョン/スペイン)
デニ・ユリッチ(ビスワ・プウォツク/ポーランド)
ニシャン・ベルピレイ(メルボルン・V)