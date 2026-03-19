グラビア界の超新星・博多彩葉、初の無料ツーショット撮影会が開催決定！

【株式会社ジーオーティー】

～大ヒット中の電子写真集『誰も知らない いろは』購入者には限定サイン入り生写真特典も～

【参加無料】週プレで話題の現役女子大生・博多彩葉、初の「ツーショット撮影会」を3月29日に渋谷で開催！

週刊プレイボーイでのデビューから、大胆なヌードグラビアへの挑戦。今、グラビア界で最も注目を集める現役女子大生・博多彩葉（はかた いろは）。

6人のカメラマンが競演したオムニバス電子写真集『誰も知らない いろは』は、異例の大ヒットを記録。その勢いのまま、彼女の素顔を間近で体感できる「無料ツーショット撮影会」の開催が決定した。

法学部に籍を置く知的な一面と、底知れぬポテンシャルを兼ね備えた20歳。「誰も知らない美少女」が、真のスターへと駆け上がる瞬間をその目に焼き付けてほしい。

【プロフィール】

博多彩葉（はかた・いろは）

2006年1月8日生まれ、福岡県出身。 法学部に通う現役大学2年生（20歳）。

「週刊プレイボーイ」にてグラビアデビュー後、圧倒的なビジュアルと透明感でファンが急増中。趣味は読書、アニメ鑑賞。特技は誰とでも楽しく話せること。

イベント概要：博多彩葉無料ツーショット会

本イベントは、どなたでも無料で参加いただけるオープンな撮影イベントです。さらに、SNSへの写真掲載もOK。あなたのカメラで、彼女の魅力を世界に発信してください。

日 時： 2026年3月29日（日）15:00～17:00

会 場： 東京都渋谷区渋谷2-22-6 幸和ビル 3階

参加費： 無料（どなたでもご参加いただけます）

【写真集プロジェクト・コラボ特典】

当日、以下のいずれかの購入画面をスタッフにご提示いただいた方には、「サイン入り生写真」をプレゼントいたします。



・デビュー作品（予約購入画面など）

・電子写真集『誰も知らない いろは』

事前予約・申し込み方法

混雑緩和のため、パスマーケットにて事前発券を行います。整理番号順の優先案内となりますので、お早めのお申し込みをお勧めいたします。

事前受付期間： 3月18日20:00 ～ 3月25日23:59まで

申し込みURL： https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/027yx9e2ii051.html

撮影および注意事項

【撮影について】

撮影した写真のSNS等への掲載・アップロード大歓迎です。

待機時間中にカメラのご準備をお願いいたします。

ライブフォト、モーションフォト、インスタントカメラ（チェキ等）での撮影は禁止です。

ストロボはホットシュー直付けサイズまで使用可能（三脚・一脚は不可）。

【ご来場にあたって】

事前予約はお一人様1枚まで。当日券は複数発券（ループ）可能です。

整理番号ごとの整列時間は、前日までに公式X（@iroha_omnibus）にてご案内いたします。

出演者へのボディタッチ、私物を持たせての撮影、自撮り依頼は禁止とさせていただきます。