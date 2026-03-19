BTS、「SWIM」ティザー映像を追加公開 巨大な船の上で7人が姿を現す 米国NBCの人気番組への出演も発表
7人組グループ・BTSは19日午前0時、公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて、5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」のミュージックビデオ（MV）ティザー映像を追加公開した。
【動画】BTS、大きな船の上で7人が姿を見せる…「SWIM」ティザー映像
18日に公開された最初のティザーは、博物館に展示された船の模型を見つめる女性の姿で好奇心を刺激したのに対し、今回はついにBTSのメンバー7人が姿を現した。映像は「SWIM」の音源を背景に、海を切り裂きながら進む白い帆船の船首を映し出すシーンから始まる。巨大な船の上に並んで立つメンバーたちは、揺らぐことなく正面を凝視している。映画のような壮大な演出と、メンバーたちの力強いたたずまいは、本編への期待感を最高潮に高めている。
今回のMVは、世界的な映像演出家Tanu Muino監督がメガホンを取った。Tanu Muino監督は、Jung Kookの「Standing Next to You」のMVをはじめ、Post Malone、Doja Cat、Dua Lipaらグローバルポップスターと協業してきた人物だ。同監督ならではの独創的なミザンセーヌ（演出）が生み出す感覚的な映像美に、世界中の関心が集まっている。
タイトル曲「SWIM」はアップビートなオルタナティブ・ポップジャンルの楽曲で、人生という荒波の中でも立ち止まることなく、泳ぎ進み続ける姿勢を歌った楽曲だ。押し寄せる潮流を自身のペースで淡々と乗り越えていこうとする意志を「人生への愛」として描き出している。作詞の全般をRMが手がけ、メッセージにはより一層説得力が加わった。
BTSは20日午後1時に同作をリリースし、25〜26日（現地時間）には米国NBCの人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』に出演する。同番組は18日午後、公式SNSを通じてBTSの出演を予告する映像をサプライズ公開した。映像の中でJimmy Fallonは「BTS RETURNS ON MARCH 25TH」と叫び、興奮を隠せない様子を見せた。7人のメンバーが完全体で同番組に出演するのは、2021年7月以来、約4年8ヶ月ぶりとなる。BTSが披露する新たなステージと軽快なトークとのシナジーにも期待が高まっている。
なお、BTSは20日から4月19日まで、ソウル市内全域で都市型プロジェクト「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」（以下「THE CITY SEOUL」）を展開する。訪問者はオフラインで開催されるさまざまなプログラムを楽しみながら、特定の場所と時間でしか味わえない「体験の希少性」を体感することができる。「THE CITY SEOUL」では、5thアルバム『ARIRANG』のキーカラーである「赤」を積極的に活用し、多彩な見どころを提供する。崇礼門や南山ソウルタワーのメディアファサード、トゥクソム漢江公園を彩るドローンショーは、アルバムリリース日の20日に実施される主要プログラムとして注目されている。
【動画】BTS、大きな船の上で7人が姿を見せる…「SWIM」ティザー映像
18日に公開された最初のティザーは、博物館に展示された船の模型を見つめる女性の姿で好奇心を刺激したのに対し、今回はついにBTSのメンバー7人が姿を現した。映像は「SWIM」の音源を背景に、海を切り裂きながら進む白い帆船の船首を映し出すシーンから始まる。巨大な船の上に並んで立つメンバーたちは、揺らぐことなく正面を凝視している。映画のような壮大な演出と、メンバーたちの力強いたたずまいは、本編への期待感を最高潮に高めている。
タイトル曲「SWIM」はアップビートなオルタナティブ・ポップジャンルの楽曲で、人生という荒波の中でも立ち止まることなく、泳ぎ進み続ける姿勢を歌った楽曲だ。押し寄せる潮流を自身のペースで淡々と乗り越えていこうとする意志を「人生への愛」として描き出している。作詞の全般をRMが手がけ、メッセージにはより一層説得力が加わった。
BTSは20日午後1時に同作をリリースし、25〜26日（現地時間）には米国NBCの人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』に出演する。同番組は18日午後、公式SNSを通じてBTSの出演を予告する映像をサプライズ公開した。映像の中でJimmy Fallonは「BTS RETURNS ON MARCH 25TH」と叫び、興奮を隠せない様子を見せた。7人のメンバーが完全体で同番組に出演するのは、2021年7月以来、約4年8ヶ月ぶりとなる。BTSが披露する新たなステージと軽快なトークとのシナジーにも期待が高まっている。
なお、BTSは20日から4月19日まで、ソウル市内全域で都市型プロジェクト「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」（以下「THE CITY SEOUL」）を展開する。訪問者はオフラインで開催されるさまざまなプログラムを楽しみながら、特定の場所と時間でしか味わえない「体験の希少性」を体感することができる。「THE CITY SEOUL」では、5thアルバム『ARIRANG』のキーカラーである「赤」を積極的に活用し、多彩な見どころを提供する。崇礼門や南山ソウルタワーのメディアファサード、トゥクソム漢江公園を彩るドローンショーは、アルバムリリース日の20日に実施される主要プログラムとして注目されている。