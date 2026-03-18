紗栄子「とにかくハリが」即効性を感じたメイク前も使用OKなスキンケアアイテム

紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【最大64%OFF】今年最初のメガ割がきた！迷ったらコレ！【6選】』の動画を投稿。ブランドの提供ではあるものの、紗栄子さんなりの使用感なども語ってくれました！

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■スキンケア

動画内に登場したのはこちら！

Sung Boon Editor/シルクペプチドEGFハートフィットボリュームアンプル 2,900円（編集部調べ）

金色のコラーゲン糸が配合された美容液を、アプリケーターで吸い出しながら使用するという珍しいアイテム！

紗栄子さんはこちらを手の甲に塗り広げながら「なじませると（糸が）溶けていく」「とにかくハリがアップする」と使用感を紹介。

そして、プロのメイクさんも使用するという解説を聞きながら「即効性があるってことだよね」「そのあとモロモロしないってことだよね？大事だよね、朝使うアイテムって」とメイク前に使用した後のベースメイクとの相性に着目されていました。

■動画もチェック

動画内では、そのほかにも紗栄子さんが様々なコスメを紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。