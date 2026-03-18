ETF売買代金ランキング＝18日大引け
18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 159337 21.5 50850
２. <1357> 日経Ｄインバ 39481 96.0 4600
３. <1321> 野村日経平均 16427 26.9 57450
４. <1360> 日経ベア２ 14039 43.3 113.1
５. <1458> 楽天Ｗブル 12750 19.9 60420
６. <1671> ＷＴＩ原油 10891 10.3 4874
７. <1579> 日経ブル２ 9522 17.0 547.5
８. <1306> 野村東証指数 8813 -5.1 3907
９. <1540> 純金信託 8495 37.0 23895
10. <1542> 純銀信託 4810 13.2 35800
11. <2038> 原油先Ｗブル 4636 62.9 2601
12. <1329> ｉＳ日経 4418 96.7 5715
13. <2644> ＧＸ半導日株 4007 41.9 3243
14. <1459> 楽天Ｗベア 2975 45.2 186
15. <1568> ＴＰＸブル 2606 -9.4 836.7
16. <1699> 野村原油 2207 -43.1 585.4
17. <200A> 野村日半導 2018 20.7 3223
18. <1615> 野村東証銀行 1800 94.8 582.2
19. <1489> 日経高配５０ 1739 -5.8 3203
20. <1398> ＳＭＤリート 1658 -6.3 2029.5
21. <1326> ＳＰＤＲ 1648 34.4 73010
22. <2036> 金先物Ｗブル 1602 -2.7 232350
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1519 75.2 381.4
24. <1320> ｉＦ日経年１ 1494 -3.4 57220
25. <1330> 上場日経平均 1259 -5.8 57450
26. <1358> 上場日経２倍 1236 32.3 96800
27. <1328> 野村金連動 1184 70.9 18850
28. <314A> ｉＳゴールド 1080 -6.6 376.3
29. <1356> ＴＰＸベア２ 1034 -9.0 138.5
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 995 -24.4 2148.5
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 992 -42.4 78140
32. <381A> ｉＦ米債３無 938 11625.0 2231
33. <1571> 日経インバ 865 121.2 374
34. <1346> ＭＸ２２５ 812 8.1 57100
35. <513A> ＧＸ防衛日株 743 27.9 977
36. <1367> ｉＦＴＰＷブ 723 -57.5 64970
37. <1655> ｉＳ米国株 721 -37.0 772.1
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 681 345.1 30880
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 644 -28.6 646.3
40. <2039> 原油先物ベア 578 12.7 575
41. <1541> 純プラ信託 561 -57.6 10110
42. <2562> 上場ダウヘ有 560 27900.0 3342
43. <1629> 野村商社卸売 554 -20.3 146650
44. <2559> ＭＸ全世界株 507 48.7 26690
45. <1698> 上場高配当 498 3730.8 4070
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 480 6.2 2180
47. <1308> 上場東証指数 437 -50.6 3860
48. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 426 826.1 1622
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 411 23.1 56110
50. <1545> 野村ナスＨ無 400 -4.5 40080
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 159337 21.5 50850
２. <1357> 日経Ｄインバ 39481 96.0 4600
３. <1321> 野村日経平均 16427 26.9 57450
４. <1360> 日経ベア２ 14039 43.3 113.1
５. <1458> 楽天Ｗブル 12750 19.9 60420
６. <1671> ＷＴＩ原油 10891 10.3 4874
７. <1579> 日経ブル２ 9522 17.0 547.5
８. <1306> 野村東証指数 8813 -5.1 3907
９. <1540> 純金信託 8495 37.0 23895
10. <1542> 純銀信託 4810 13.2 35800
11. <2038> 原油先Ｗブル 4636 62.9 2601
12. <1329> ｉＳ日経 4418 96.7 5715
13. <2644> ＧＸ半導日株 4007 41.9 3243
14. <1459> 楽天Ｗベア 2975 45.2 186
15. <1568> ＴＰＸブル 2606 -9.4 836.7
16. <1699> 野村原油 2207 -43.1 585.4
17. <200A> 野村日半導 2018 20.7 3223
18. <1615> 野村東証銀行 1800 94.8 582.2
19. <1489> 日経高配５０ 1739 -5.8 3203
20. <1398> ＳＭＤリート 1658 -6.3 2029.5
21. <1326> ＳＰＤＲ 1648 34.4 73010
22. <2036> 金先物Ｗブル 1602 -2.7 232350
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1519 75.2 381.4
24. <1320> ｉＦ日経年１ 1494 -3.4 57220
25. <1330> 上場日経平均 1259 -5.8 57450
26. <1358> 上場日経２倍 1236 32.3 96800
27. <1328> 野村金連動 1184 70.9 18850
28. <314A> ｉＳゴールド 1080 -6.6 376.3
29. <1356> ＴＰＸベア２ 1034 -9.0 138.5
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ 995 -24.4 2148.5
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 992 -42.4 78140
32. <381A> ｉＦ米債３無 938 11625.0 2231
33. <1571> 日経インバ 865 121.2 374
34. <1346> ＭＸ２２５ 812 8.1 57100
35. <513A> ＧＸ防衛日株 743 27.9 977
36. <1367> ｉＦＴＰＷブ 723 -57.5 64970
37. <1655> ｉＳ米国株 721 -37.0 772.1
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 681 345.1 30880
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 644 -28.6 646.3
40. <2039> 原油先物ベア 578 12.7 575
41. <1541> 純プラ信託 561 -57.6 10110
42. <2562> 上場ダウヘ有 560 27900.0 3342
43. <1629> 野村商社卸売 554 -20.3 146650
44. <2559> ＭＸ全世界株 507 48.7 26690
45. <1698> 上場高配当 498 3730.8 4070
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 480 6.2 2180
47. <1308> 上場東証指数 437 -50.6 3860
48. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 426 826.1 1622
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 411 23.1 56110
50. <1545> 野村ナスＨ無 400 -4.5 40080
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース