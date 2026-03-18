　18日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　159337　　　21.5　　　 50850
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 39481　　　96.0　　　　4600
３. <1321> 野村日経平均　　 16427　　　26.9　　　 57450
４. <1360> 日経ベア２　　　 14039　　　43.3　　　 113.1
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12750　　　19.9　　　 60420
６. <1671> ＷＴＩ原油　　　 10891　　　10.3　　　　4874
７. <1579> 日経ブル２　　　　9522　　　17.0　　　 547.5
８. <1306> 野村東証指数　　　8813　　　-5.1　　　　3907
９. <1540> 純金信託　　　　　8495　　　37.0　　　 23895
10. <1542> 純銀信託　　　　　4810　　　13.2　　　 35800
11. <2038> 原油先Ｗブル　　　4636　　　62.9　　　　2601
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　4418　　　96.7　　　　5715
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　4007　　　41.9　　　　3243
14. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2975　　　45.2　　　　 186
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　2606　　　-9.4　　　 836.7
16. <1699> 野村原油　　　　　2207　　 -43.1　　　 585.4
17. <200A> 野村日半導　　　　2018　　　20.7　　　　3223
18. <1615> 野村東証銀行　　　1800　　　94.8　　　 582.2
19. <1489> 日経高配５０　　　1739　　　-5.8　　　　3203
20. <1398> ＳＭＤリート　　　1658　　　-6.3　　　2029.5
21. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1648　　　34.4　　　 73010
22. <2036> 金先物Ｗブル　　　1602　　　-2.7　　　232350
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1519　　　75.2　　　 381.4
24. <1320> ｉＦ日経年１　　　1494　　　-3.4　　　 57220
25. <1330> 上場日経平均　　　1259　　　-5.8　　　 57450
26. <1358> 上場日経２倍　　　1236　　　32.3　　　 96800
27. <1328> 野村金連動　　　　1184　　　70.9　　　 18850
28. <314A> ｉＳゴールド　　　1080　　　-6.6　　　 376.3
29. <1356> ＴＰＸベア２　　　1034　　　-9.0　　　 138.5
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 995　　 -24.4　　　2148.5
31. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 992　　 -42.4　　　 78140
32. <381A> ｉＦ米債３無　　　 938　 11625.0　　　　2231
33. <1571> 日経インバ　　　　 865　　 121.2　　　　 374
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　 812　　　 8.1　　　 57100
35. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 743　　　27.9　　　　 977
36. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 723　　 -57.5　　　 64970
37. <1655> ｉＳ米国株　　　　 721　　 -37.0　　　 772.1
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 681　　 345.1　　　 30880
39. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 644　　 -28.6　　　 646.3
40. <2039> 原油先物ベア　　　 578　　　12.7　　　　 575
41. <1541> 純プラ信託　　　　 561　　 -57.6　　　 10110
42. <2562> 上場ダウヘ有　　　 560　 27900.0　　　　3342
43. <1629> 野村商社卸売　　　 554　　 -20.3　　　146650
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 507　　　48.7　　　 26690
45. <1698> 上場高配当　　　　 498　　3730.8　　　　4070
46. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 480　　　 6.2　　　　2180
47. <1308> 上場東証指数　　　 437　　 -50.6　　　　3860
48. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 426　　 826.1　　　　1622
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 411　　　23.1　　　 56110
50. <1545> 野村ナスＨ無　　　 400　　　-4.5　　　 40080
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース