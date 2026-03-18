人気芸人、9年でへそくりが30→500万円に「観られたらバレます」「妻にまだ言ってない」と大胆告白に衝撃の声
【モデルプレス＝2026/03/18】お笑い芸人のみなみかわが、16日放送のテレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（毎週月曜よる11時45分〜）に出演。へそくりの金額を告白した。
【写真】みなみかわに仮想通貨を勧めた元松竹芸人
この日、みなみかわは「妻にまだ言ってないんですけど」とした上で「2017年に同じ事務所のTKOの木本（武宏）さんから仮想通貨っていうものの存在を聞かせて頂きまして、買ったんです」と告白。その額は「30万円くらい」だったという。
しかし、その仮想通貨は後に暴落。「こんなのやるべきじゃないわ」と思ったみなみかわは「そのまま置いといた」という。そして、その仮想通貨を昨年見てみると「500万円になっていて」と大幅に価格が上がっていたとぶっちゃけ。「俺、嫁に内緒で500万円のへそくりあるんで、これ観られたらバレます！」と語っていた。みなみかわは2012年に一般女性と入籍しことを発表している。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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【写真】みなみかわに仮想通貨を勧めた元松竹芸人
◆みなみかわ、TKO木本武宏に勧められ仮想通貨を購入
この日、みなみかわは「妻にまだ言ってないんですけど」とした上で「2017年に同じ事務所のTKOの木本（武宏）さんから仮想通貨っていうものの存在を聞かせて頂きまして、買ったんです」と告白。その額は「30万円くらい」だったという。
◆みなみかわ、30万円の仮想通貨が500万円に
しかし、その仮想通貨は後に暴落。「こんなのやるべきじゃないわ」と思ったみなみかわは「そのまま置いといた」という。そして、その仮想通貨を昨年見てみると「500万円になっていて」と大幅に価格が上がっていたとぶっちゃけ。「俺、嫁に内緒で500万円のへそくりあるんで、これ観られたらバレます！」と語っていた。みなみかわは2012年に一般女性と入籍しことを発表している。（modelpress編集部）
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