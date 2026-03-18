「シロセもブラしててオモロい」SHIROSE、下着姿で美女と密着！ 「シロセのほうがいい乳してて草」
3人組シンガーソングライター・WHITE JAMのSHIROSEさんは3月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。下着で美女と密着する姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】下着姿で美女と密着するSHIROSE
ファンからは「シロセもブラしててオモロい」「さも当然みたいな顔でスポブラ付けててすごい」「白い下着似合いすぎ」「こんなにブラが似合う男初めて見た」「シロセのほうがいい乳してて草」「いつもより布あるくない？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】下着姿で美女と密着するSHIROSE
「こんなにブラが似合う男初めて見た」SHIROSEさんは「シロセの下着が完成しました」とつづり、1枚の写真を投稿。オリジナルの白い下着を身に着けたSHIROSEさんと美女のモデルショットです。車の中で体や顔を密着させており、色っぽさが際立っていますね。また、SHIROSEさんはブラジャーも着用していますが、胸筋には谷間ができており、とてもセクシーです。
「なんて際どい！！！」ポーズも披露15日には、下着姿のソロショットも投稿したSHIROSEさん。ショーツを指で下ろすポーズがとてもセクシーです。ファンからは「なんて際どい！！！」「バキバキシロセさん、かっこよすぎる…」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)