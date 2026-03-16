【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字を考えてみよう！ ヒントは「深い感情」
普段、何気なく口にしている言葉の「響き」をパズルのように組み合わせて、脳をリフレッシュさせてみませんか？
今回は、心の機微に触れる言葉や物事の決まり、身近な食材の名前などの単語を用意しました。3つの空欄にピタリとはまる共通の2文字は何か、リズム良く考えてみましょう。
□□しみ
□□らず
さ□□
ヒント：心が痛むような、切なくつらい気持ちを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
かなしみ（悲しみ／哀しみ）
かならず（必ず）
さかな（魚）
胸に深く刻まれる「悲しみ（かなしみ）」、確実性を誓う「必ず（かならず）」、そして自然の恵みである「魚（さかな）」。内面的な感情や実在する生き物など、全く異なるジャンルの言葉たちが「かな」という共通の響きでつながりました。すべての空欄が埋まり、正解がカチッとはまった瞬間の心地よさを体験できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、心の機微に触れる言葉や物事の決まり、身近な食材の名前などの単語を用意しました。3つの空欄にピタリとはまる共通の2文字は何か、リズム良く考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□しみ
□□らず
さ□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：かな正解は「かな」でした。
▼解説
かなしみ（悲しみ／哀しみ）
かならず（必ず）
さかな（魚）
胸に深く刻まれる「悲しみ（かなしみ）」、確実性を誓う「必ず（かならず）」、そして自然の恵みである「魚（さかな）」。内面的な感情や実在する生き物など、全く異なるジャンルの言葉たちが「かな」という共通の響きでつながりました。すべての空欄が埋まり、正解がカチッとはまった瞬間の心地よさを体験できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)