胸の奥から込み上げる切ない感情から、例外のない確実な状態、そして食卓を彩る海の幸まで。3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか？

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普段、何気なく口にしている言葉の「響き」をパズルのように組み合わせて、脳をリフレッシュさせてみませんか？

今回は、心の機微に触れる言葉や物事の決まり、身近な食材の名前などの単語を用意しました。3つの空欄にピタリとはまる共通の2文字は何か、リズム良く考えてみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□しみ
□□らず
さ□□

ヒント：心が痛むような、切なくつらい気持ちを何と呼ぶ？

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正解：かな

正解は「かな」でした。

▼解説
かなしみ（悲しみ／哀しみ）
かならず（必ず）
さかな（魚）

胸に深く刻まれる「悲しみ（かなしみ）」、確実性を誓う「必ず（かならず）」、そして自然の恵みである「魚（さかな）」。内面的な感情や実在する生き物など、全く異なるジャンルの言葉たちが「かな」という共通の響きでつながりました。すべての空欄が埋まり、正解がカチッとはまった瞬間の心地よさを体験できたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)