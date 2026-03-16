丸山桂里奈、自作イラストが圧巻のクオリティ「才能の塊」「プロ級」の声
【モデルプレス＝2026/03/16】元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が3月15日、自身のInstagramを更新。自作のイラストを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】42歳元なでしこ「世界に羽ばたけそう」話題の“プロ級”イラスト
丸山は「趣味っ」「少しづつ再開、時間ない中でもやらなくてわ。大好きな絵を描いてるときが一番自分らしい気がする」（※原文ママ）とつづり、自身が描いたイラストを投稿。カラフルで独創的なキャラクターが画面いっぱいに描かれた、センスが際立つ作品を披露した。
他にも、「ハマりにハマった」というオージープランツや、夫で元サッカー日本代表の本並健治氏の現役時代の髪型に似た新入りのサボテンも紹介している。
この投稿には「才能の塊」「プロ級」「色使いが最高」「センスが爆発してる」「多才で羨ましい」「独特な世界観」「絵画でも世界に羽ばたけそう」といった声が寄せられている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】42歳元なでしこ「世界に羽ばたけそう」話題の“プロ級”イラスト
◆丸山桂里奈、プロ級のイラスト披露
丸山は「趣味っ」「少しづつ再開、時間ない中でもやらなくてわ。大好きな絵を描いてるときが一番自分らしい気がする」（※原文ママ）とつづり、自身が描いたイラストを投稿。カラフルで独創的なキャラクターが画面いっぱいに描かれた、センスが際立つ作品を披露した。
◆丸山桂里奈の投稿に反響
この投稿には「才能の塊」「プロ級」「色使いが最高」「センスが爆発してる」「多才で羨ましい」「独特な世界観」「絵画でも世界に羽ばたけそう」といった声が寄せられている。
丸山は、2020年9月に本並氏と結婚。2023年2月に第1子となる女児が誕生したことを発表した。（modelpress編集部）
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