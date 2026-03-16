カタールサッカーフェスティバルの開催中止が発表された

カタールサッカーフェスティバル2026の組織委員会（LOC）は3月16日、UEFA（欧州サッカー連盟）およびCONMEBOL（南米サッカー連盟）と共同で、同フェスティバルの開催を中止することを発表した。

空域の混乱と渡航制限が依然として多くのファンや選手、関係者の移動に影響を及ぼしているためとしている。これに伴い、カタールのドーハにあるルサイル・スタジアムで予定されていたアルゼンチン代表対スペイン代表のフィナリッシマを含む一連のイベントは、当初の予定通りには行われないこととなった。

LOCは現時点で試合の開催地を変更することが最も適切な対応であると共同で合意したと説明。LOCは将来的にUEFAやCONMEBOLのイベントを開催する機会を歓迎する意向を示している。

なお、フェスティバルのチケットを購入したすべてのファンには、30日以内に元の支払い方法へ自動的に全額返金される。また、旅行代理店を通じてパッケージを購入した海外のファンには、オペレーターから直接返金に関する連絡が行われるという。今後の最新情報については、公式ウェブサイトなどで随時更新される。（FOOTBALL ZONE編集部）