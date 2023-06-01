【「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」第1弾】 3月16日 発売 価格：各1,990円（11作品、22柄/サイズ：MEN）

ユニクロは、同社のグラフィックTシャツブランド「UT」より「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」を3月16日に発売する。

「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」は、集英社創業100周年を記念した、歴代名作マンガをモチーフにしたコレクション。「週刊少年ジャンプ」や「週刊ヤングジャンプ」といったコミック誌から、世界中の人々を魅了するマンガ作品をセレクトし、それぞれの世界観をTシャツで表現する。

第1弾として「週刊少年ジャンプ」から「こちら葛飾区亀有公園前派出所」、「キン肉マン」、「キャプテン翼」、「聖闘士星矢」、「幽★遊★白書」、「HUNTER×HUNTER」、「呪術廻戦」が登場するほか、「週刊ヤングジャンプ」から「GANTZ」、「キングダム」、「ゴールデンカムイ」、そして「週刊少年ジャンプ」と「ジャンプSQ.」掲載の「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」の計11作品、22柄が展開される。すべてメンズサイズで、価格は各1,990円。

なお、歴代作品にフォーカスした本コレクションは、今後約2年間にわたり展開予定。熱狂的なファンはもちろん、かつて夢中になった作品を懐かしく思う人も楽しめるアイテムが登場する。

「マンガUT 集英社創業100周年」商品ラインナップ

サイズ：MEN、XS-4XL

「GANTZ」（2種）

マンガUT 集英社創業100周年 /GANTZ

「キャプテン翼」（1種）

マンガUT 集英社創業100周年 /キャプテン翼

「キングダム」（2種）

マンガUT 集英社創業100周年 /キングダム

「キン肉マン」（1種）

マンガUT 集英社創業100周年 /キン肉マン

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」（1種）

マンガUT 集英社創業100周年 /こちら葛飾区亀有公園前派出所

「ゴールデンカムイ」（2種）

マンガUT 集英社創業100周年 /ゴールデンカムイ

「呪術廻戦」（4種）

マンガUT 集英社創業100周年 /呪術廻戦

「聖闘士星矢」（1種）

マンガUT 集英社創業100周年 /聖闘士星矢

「HUNTER × HUNTER」（4種）

マンガUT 集英社創業100周年 /HUNTER×HUNTER

「幽★遊★白書」（2種）

マンガUT 集英社創業100周年 /幽★遊★白書

「るろうに剣心-明治剣客浪漫譚-」（2種）

マンガUT 集英社創業100周年 /るろうに剣心

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