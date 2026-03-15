「hit the spot」の意味は？直訳すると「場所に当たる」ですが...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「hit the spot」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「今ほしかったものにぴったり当たる」イメージ。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「大満足」「最高だった」でした！
「hit the spot」は、「大満足」「最高だった」という意味の表現です。
使われ始めたのは19世紀半ばからで、1930年代から1940年代にかけてラジオで流されていた「ペプシコーラ」のCMソングで広く知られるようになったんだとか。
「Wow, that cake really hit the spot!」
（うわー、このケーキは最高においしかったなぁ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部