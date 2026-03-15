正体は「デフォッガー」。電気の力で窓を温めて視界を確保する仕組み

クルマの後ろの窓をよく見ると、茶色い線が横方向に何本も引かれていることに気づきます。

【位置わかる？】これがフロントとリアの曇り取りスイッチです（写真で見る）

一見するとラジオやテレビを受信するためのアンテナのようにも見えますが、実はこれには別の重要な役割があります。

この線の正体は「リアウインドウデフォッガー」と呼ばれる装置です。

正式名称を知らなくても、冬場や雨の日に活躍している姿を見たことがある人は多いはずです。この線は単なる模様ではなく、ガラスに直接プリントされた導電性の抵抗体であり、電気を流すとその電気抵抗によって発熱する「ヒーター」としての機能を備えています。

主な役割は、リアガラスの曇りを取り除くことですが、それだけではありません。ガラスそのものを温めることで、窓に付着した霜などを溶かし、後方の視界を確保する目的でも使用される重要な安全装備なのです。

フロントガラスには送風で曇りや霜などを取る「デフロスター」が設けられていますが、リアガラスでは熱線を用いてガラスを温め、視界を確保する仕組みが採用されています。

多くのクルマでは、実際にリアガラスにアンテナを配置する「ガラスアンテナ」を採用している車種も存在します。

では、デフォッガーとアンテナはどう見分ければよいのでしょうか。

窓の内側はデリケート！ 掃除やフィルム作業時に気をつけたい断線リスク

デフォッガーとアンテナの見分け方のポイントは、線の配置にあります。デフォッガーの線は、視界を確保するためにリアガラス全体にほぼ等間隔で水平に並んでいます。一方、ガラスアンテナは、車種によって本数や位置が異なり、ガラスの上部や端などに不規則な形状で配置されていることが多くなっています。



リアウインドウの赤い線は何？（画像：写真AC）



ちなみに、デフォッガーを作動させる操作スイッチは、長方形の枠（ウインドウ）に、上向きの3本の波線が描かれたマークが目印です。

非常に便利なデフォッガーですが、取り扱いには注意が必要です。この電熱線はガラスの内側にプリントされているため、非常にデリケートです。例えば、内窓を拭く際に強くこすったり、硬い道具でなぞったりすると、電熱線を傷めて断線するおそれがあります。

また、カーフィルムの貼り付けや剥離作業においても、電熱線部分を一緒に剥がしてしまわないよう、慎重に作業することが望ましいとされています。

なお、リアウインドウデフォッガーは、消し忘れによるバッテリーの負荷（上がり）を防ぐため、一定時間が経過すると自動的にOFFになるタイマー機能が備わっているのが一般的です。

普段は何気なく見ているリアガラスの横線ですが、実は私たちの安全を陰で支えている大切な装備です。アンテナとの違いを理解し、正しい知識を持って扱うことで、悪天候時でもクリアな視界を保ち、より安全なドライブを楽しむことができるでしょう。