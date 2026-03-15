【魔入りました！入間くん】『WELCOME PARTY!!!!!!』オフィシャルレポート！
アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズの一日限りの放送直前イベント『WELCOME PARTY!!!!!!』のオフィシャルレポートが到着した。
＞＞＞イベントの様子をチェック！（写真10点）
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破（2026年3月現在）。どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のアニメ第４シリーズが2026年4月4日（土）からNHK Eテレにて放送予定です。
このたび、第4シリーズの幕開けを盛り上げる放送直前イベント「アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ WELCOME PARTY!!!!!!」が3月14日に開催され、配信チケットが、2026年4月5日（日）19：59まで発売中だ。
2026年4月4日（土）よりNHK Eテレにて放送予定のアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ。その幕開けを盛り上げる1日限りの放送直前イベント「アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ WELCOME PARTY!!!!!!」が、3月14日（土）にシアター1010にて開催されました。
イベントには、鈴木入間役の村瀬歩さん、アスモデウス・アリス役の木村良平さん、ウァラク・クララ役の朝井彩加さん、ナベリウス・カルエゴ役の小野大輔さん、オペラ役の斎賀みつきさん、そして第4シリーズより登場するプルソン・ソイ役の伊藤節生さんら豪華キャスト陣が登壇。さらに、原作者の西 修先生も特別出演し、収録秘話や制作の裏側、新情報の解禁、そしてオリジナル朗読劇まで、盛りだくさんの内容を公式レポートでお届けします。
開演宣言と悪魔学校バビルス校歌の斉唱でスタートした本イベント。登壇したキャスト陣がそれぞれ挨拶を行う中、第4シリーズから参加となる伊藤さんは、演じるソイについて「しゃべらなそうな雰囲気のキャラクターなんですが、実はセリフがたくさんあります。入間くんのおかげでソイのさまざまな表情が出てくる過程にも注目していただけたら」と、新キャラクターの魅力と見どころを語った。
続いて、会場では初解禁となるメインPVも上映され、第4シリーズ制作決定時の心境について、主人公・入間を演じる村瀬さんは「原作の魔力が本当にすごくて、第4期もその先も早くやってほしいという気持ちだったので、めちゃくちゃうれしかったです！」と喜びを語りました。一方、「また大きい声出さなきゃ、と思いました。全員が声を張る現場なので、負けないように『粛に！』をお風呂場で練習していました」との小野さんの軽快なコメントに会場からは笑いが起こり、終始和やかな雰囲気に包まれました。トークではこのほか、新キャラクターの登場によって物語に波乱の予感が漂うことや、思わぬ豪華ゲストの出演に声優陣も驚いたことなど、印象的なエピソードも披露。第4シリーズへの期待がさらに高まるひとときとなりました。
原作者・西 修先生への質問コーナーでは、プルソン・ソイというキャラクターが誕生した経緯について「前に出てこないので、目立ちたくないんだなと思っていて。この音楽祭というタイミングで前に出るのが一番面白いんじゃないかと、無理やり引き出してしまったので申し訳ないなと思っています（笑）」と制作裏話を明かし、会場の笑いを誘いました。
続いて行われたのは、「〜クラスで一番〇〇なのは誰？〜 アブノーマル File」。アブノーマルクラス13名をテーマに、 ”妄想・分析・推し” をキーワードとした事前アンケートの集計結果が発表されます。「無人島サバイバルで一緒にいてほしいのは誰？」というお題では、キャスト陣が「クララ一強でしょう」と予想する中、結果は”絶対に希望をくれる主人公”として入間が圧倒的人気を獲得。ファンならではの視点も光るコーナーとなりました。
そして、イベントオリジナルストーリーによる朗読劇へ。第4シリーズのイントロダクションともいえる内容で、キャスト陣の熱演に客席は一気に物語の世界へ。放送前に物語の空気感をいち早く味わえる、ファン必見のステージとなりました。
イベントもいよいよ終盤。夜の部の最後には『魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア』でのCV声優続投の速報解禁も発表され、会場のボルテージは最高潮に。大きな拍手とともに、イベントは幕を閉じました。
なお、本イベントは2026年4月5日（日）19:59まで、SPWNおよびチケットぴあにて配信チケットを販売中。購入特典として、全券種共通で「キービジュアル入りデジタルチケット」、さらに通しチケットには「公演直後キャストアフタートーク（収録映像）」も付属します。第4シリーズの放送開始まであとわずか。ぜひイベント配信もチェックして、『魔入りました！入間くん』の世界をより深く、そしてより楽しく味わってみてください。
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
＞＞＞イベントの様子をチェック！（写真10点）
魔界の大悪魔の孫となり、悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間の奮闘と成長を描く『魔入りました！入間くん』。2017年3月から『週刊少年チャンピオン（秋田書店）』にて西修による連載がスタートし、コミックスシリーズ累計発行部数は2000万部を突破（2026年3月現在）。どんな時も相手を思いやる入間の優しさや意志を貫き通す姿、悪魔たちとの楽しげな魔界生活、そして魔界を揺るがす大きな陰謀の影が暗躍するストーリーが好評を博し、待望のアニメ第４シリーズが2026年4月4日（土）からNHK Eテレにて放送予定です。
2026年4月4日（土）よりNHK Eテレにて放送予定のアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ。その幕開けを盛り上げる1日限りの放送直前イベント「アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ WELCOME PARTY!!!!!!」が、3月14日（土）にシアター1010にて開催されました。
イベントには、鈴木入間役の村瀬歩さん、アスモデウス・アリス役の木村良平さん、ウァラク・クララ役の朝井彩加さん、ナベリウス・カルエゴ役の小野大輔さん、オペラ役の斎賀みつきさん、そして第4シリーズより登場するプルソン・ソイ役の伊藤節生さんら豪華キャスト陣が登壇。さらに、原作者の西 修先生も特別出演し、収録秘話や制作の裏側、新情報の解禁、そしてオリジナル朗読劇まで、盛りだくさんの内容を公式レポートでお届けします。
開演宣言と悪魔学校バビルス校歌の斉唱でスタートした本イベント。登壇したキャスト陣がそれぞれ挨拶を行う中、第4シリーズから参加となる伊藤さんは、演じるソイについて「しゃべらなそうな雰囲気のキャラクターなんですが、実はセリフがたくさんあります。入間くんのおかげでソイのさまざまな表情が出てくる過程にも注目していただけたら」と、新キャラクターの魅力と見どころを語った。
続いて、会場では初解禁となるメインPVも上映され、第4シリーズ制作決定時の心境について、主人公・入間を演じる村瀬さんは「原作の魔力が本当にすごくて、第4期もその先も早くやってほしいという気持ちだったので、めちゃくちゃうれしかったです！」と喜びを語りました。一方、「また大きい声出さなきゃ、と思いました。全員が声を張る現場なので、負けないように『粛に！』をお風呂場で練習していました」との小野さんの軽快なコメントに会場からは笑いが起こり、終始和やかな雰囲気に包まれました。トークではこのほか、新キャラクターの登場によって物語に波乱の予感が漂うことや、思わぬ豪華ゲストの出演に声優陣も驚いたことなど、印象的なエピソードも披露。第4シリーズへの期待がさらに高まるひとときとなりました。
原作者・西 修先生への質問コーナーでは、プルソン・ソイというキャラクターが誕生した経緯について「前に出てこないので、目立ちたくないんだなと思っていて。この音楽祭というタイミングで前に出るのが一番面白いんじゃないかと、無理やり引き出してしまったので申し訳ないなと思っています（笑）」と制作裏話を明かし、会場の笑いを誘いました。
続いて行われたのは、「〜クラスで一番〇〇なのは誰？〜 アブノーマル File」。アブノーマルクラス13名をテーマに、 ”妄想・分析・推し” をキーワードとした事前アンケートの集計結果が発表されます。「無人島サバイバルで一緒にいてほしいのは誰？」というお題では、キャスト陣が「クララ一強でしょう」と予想する中、結果は”絶対に希望をくれる主人公”として入間が圧倒的人気を獲得。ファンならではの視点も光るコーナーとなりました。
そして、イベントオリジナルストーリーによる朗読劇へ。第4シリーズのイントロダクションともいえる内容で、キャスト陣の熱演に客席は一気に物語の世界へ。放送前に物語の空気感をいち早く味わえる、ファン必見のステージとなりました。
イベントもいよいよ終盤。夜の部の最後には『魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア』でのCV声優続投の速報解禁も発表され、会場のボルテージは最高潮に。大きな拍手とともに、イベントは幕を閉じました。
なお、本イベントは2026年4月5日（日）19:59まで、SPWNおよびチケットぴあにて配信チケットを販売中。購入特典として、全券種共通で「キービジュアル入りデジタルチケット」、さらに通しチケットには「公演直後キャストアフタートーク（収録映像）」も付属します。第4シリーズの放送開始まであとわずか。ぜひイベント配信もチェックして、『魔入りました！入間くん』の世界をより深く、そしてより楽しく味わってみてください。
（C） 西修 (秋田書店) ／魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会
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