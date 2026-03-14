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マーケティング侍が警鐘「性格が良い人ほどSNSで失敗する」。“毒舌”と“本音”が注目を集める構造の盲点とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「性格が良い人ほどSNSで失敗する｡2026年は｢毒舌｣と｢本音｣を操る発信が成功する時代。」と題した動画を公開。チャンネルを運営するりゅう先生が、今後のSNSで成功するためには従来のポジティブな発信ではなく、「毒舌」や「ネガティブ」な要素を戦略的に用いることが重要だと提言した。



動画の冒頭でりゅう先生は、これまでのSNS運用が「夢を叶えよう」「努力すれば報われる」といった綺麗事ばかりで、ユーザーは聞き飽きていると指摘。さらにAIによる無難な発信も増え、ありきたりな投稿はますます見られなくなっていると現状を分析する。その上で、2026年にかけて当たるコンセプトとして「毒舌ネタ」を挙げ、「ネガティブが最強の武器になる時代」だと語った。



なぜネガティブな発信が有効なのか。りゅう先生は、人間の脳がポジティブな情報よりもネガティブな情報に約2.6～3倍も強く反応する「ネガティビティバイアス」や、禁止されると逆に関心を持ってしまう「カリギュラ効果」といった心理学的な背景を解説。怒りや否定、極端な言葉は人々の感情のスイッチを押す強力なトリガーになるという。しかし、単にネガティブなだけでは炎上するだけで終わってしまうため、「オチ」が不可欠だと主張。これを「感情の救済」と表現し、ネガティブな入り口から最終的にポジティブな着地点（笑いや希望、学び）へと転換させる構成が重要だと説いた。「嫌悪感から安堵感へ」「批判から共感へ」といった感情のギャップこそが、脳に快感として記憶され、強い印象を残すのだという。



りゅう先生は、こうした「エッジを効かせる」ための具体的な手法として、「否定・逆張り型」「極端化・大げさ型」「毒舌・暴言型」「タブー触れ型」の4つのパターンを提示。いずれのパターンも、ただ過激な言葉を使うのではなく、聞き手の感情を揺さぶり、最後には納得や共感、笑いといった「救済」を用意することが、炎上を避けてバズるための鍵だと締めくくった。