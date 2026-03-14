＜義母の方が楽！？＞介護が現実味を帯びてきて、実母との関係に不満が…「賢い諦め方」って？
40代、50代と子育ても落ち着いてくるタイミングになると、あらためて実母との関係を考える機会もあるのでしょう。良好な関係になっていればいいですが、そうでないこともあるようです。ママスタコミュニティのある女性から、こんな質問がありました。
『40代50代になると、実母との関係が難しくなっている人の話を聞く機会が増えたような気がする。介護の入り口だからか、会う時間が増えてストレスを感じているのかな？ 周りからは、義母より実母の不満を聞くようになったよ』
実母が「うざい」と感じる人たち
『頼まれごとをやってあげたら次はコレ、次はアレと終わりがないどころか、どんどん増えていく。気付いたら、面倒なことは私に押し付ける人になっていた』
『うちは昔に比べたら丸くなったから扱いやすいけれど、それでも重いよ。ちょっと体調が悪いとすぐ電話をかけてくるし、友達が入院した、同級生から電話かかってきた、友達の娘が結婚したと全部電話がくる。買い物の手伝いもしているけれど、底なしだよ』
『3人兄妹で、私が実家と一番近い距離に住んでいるから、他の兄妹より関わることが多い。私には遠慮なしにズバズバ言う実母だから辛い』
実母との関係がギクシャクしていて、「うざい」と感じている人もいます。ちょっとしたことでもすぐに電話をしてきたり、頼みごとをしたりするので、そのたびにうんざりしてしまうのでしょう。ときどき手伝うならいいのでしょうが、頻繁になってくると自分の生活にも影響が出かねません。また実母の言葉が辛いという人も。もしかしたら娘のことを悪く言うのかもしれません。そういったことを何度も言われれば、いくら実母であっても嫌になってしまいますよね。
母親になったからこそ、実母のことがよくわかってきた
『自分が母親の年齢になってくると、あのときの母親の立場がわかってくる。いい母親だと「大変だったんだな」と思うけれど、そうではない母親では「なんで？ あの人はこんなこともできなかったんだろう」と実感させられる』
『子どもの頃から親のことでモヤモヤすることはあったけれど、40代になって当時の親を思い返し、ますます嫌悪感がつのってきた。「大人になって親の気持ちがわかり感謝」と言う人がいるけれど、私は逆で「大人になって親の気持ちがますます理解できなくなった」だわ』
40代、50代になった人たちが以前の母親の様子を思い出すと、違和感を覚える場合もあるそう。今母親の立場で子どもにしていることと、当時の実母が自分にしていたことにギャップを感じたのでしょう。母親からの愛情を感じられないこともあったのかもしれませんね。この年齢になり冷静に考えられるからこそ、実母に対して嫌悪感を抱くこともあるようです。
義母との付き合いの方が楽！？
『娘世代が40代50代だと子育ても落ち着いたし、「構ってくれるでしょ、娘なんだから」みたいな甘えもあるだろうしね。そういう意味では遠慮がないというか。逆に義母の方が他人だから距離があっていいのだと思う』
『他人とはお互いに礼儀や距離をもって接するけれど、身内だとそれがないことが多いから、余計にギャップが広がるんだろうな』
実母と義母を比較すると、実は義母との関係の方が楽になるケースも。義母は他人なので、お互いに一定の距離を保ちながら付き合うこともあるでしょう。それにマナーや礼儀をわきまえた付き合いをすれば、お互いに嫌な思いをしなくてすみますね。しかし実母の場合はそうはいかない様子。実母からすれば実の娘ですから、甘えもあるのでしょう。それが娘の立場で大きな負担につながっていくことがわかります。
実母との付き合い、どうしていけばいい？
『面倒になったけれど最低限付き合わないといけないので、私と弟の間で「母様クオリティ」と呼んで諦めている』
『自分が大人になるからかも。子どものときは親が正しいと考えていても、周りの価値観を知ったら必ずしも正しいわけじゃないよなと思ったりする。頑固な大きな子どもと思うようにしている』
『今まで我慢してきたけれど、年々ひどくなっていくから耐えられず距離をおいている』
実母との関係に悩む人たちの心のなかには、「諦め」があるようです。実母との付き合いをやめたいと思っても、それは現実的ではないのでしょう。付き合っていく必要があるならば、「そういう人なのだ」と思って許容するのも手のようですね。ある人は「大きな子ども」と思うようにしているそう。
また関わる回数を減らしたいならば、距離をおくことを考えてもいいでしょう。用事を頼まれても断る回数を増やすなど、接触する機会を減らすこともできそうです。ただ、いきなり会わないとなると、実母も辛いでしょう。それに本当に助けが必要な場合には手を差し伸べることも大切です。それらを踏まえて、実母とちょうどいい距離をとっていくのもよさそうですね。
編集・ここのえ イラスト・松本うち