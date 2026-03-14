お笑いコンビ、ナイツ塙宣之（47）が14日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。日本テレビ系で13日に放送された「第49回日本アカデミー賞授賞式」で残念に思ったことを明かした。

オープニングで、日本アカデミー賞授賞式の話題に。塙は「日テレでやってたんだけど、裏方のところがダイジェストになるのちょっと嫌なんだよな。いつも思うんだけど」とポツリ。続けて「（編集で）まとめてさ。『美術賞はなんとかでした』って。そういうとこもちゃんとさ」と残念がった。

土屋伸之が「役者さんは表舞台、表彰式で映えるから。そっちがメインになっちゃう」と俳優賞が放送の中心になる理由を想像すると、塙も「生放送じゃないからああなっちゃうのかな、編集がね」と理解しつつ、「裏方を目指してる人も見たいと思うんですよ。だからどういう感じでやってるのかをロングで見たいのに、パパパパってやっちゃうから。もうちょっと俺は、昨日テレビ見てて見たいなと思ったんだけど」と裏方にもスポットが当たることを期待した。

なお「日本アカデミー賞授賞式」の放送内では、授賞式のフルバージョンをTVerで3月22日配信と告知している。