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YouTubeチャンネル「甘彩スイーツ amairo sweets」が、「まだまだ現役！90歳でもバリバリ働く最高齢パティシエ！創業５９年の老舗ケーキ屋さん」と題した動画を公開しました。御年90歳、現役パティシエである店主が営む老舗洋菓子店「エミリー」の、開店準備から閉店までの様子に密着しています。



動画は、早朝の厨房から始まります。店主は慣れた手つきでスイートポテトの生地を成形し、オーブンへ。他のスタッフも次々と出勤し、チームワークよく多種多様なケーキの仕込みを進めていきます。スポンジケーキを正確にスライスしたり、熱い鍋でカスタードクリームを練り上げたりと、長年の経験に裏打ちされた熟練の技が随所に見られます。



90歳とは思えないほどの体力と情熱で、生クリームを泡立て、ケーキのデコレーションを手がける店主。フルーツたっぷりのロールケーキや、何層にも重なった美しいチョコレートケーキ、艶やかなプリンアラモードなどが次々と生み出されていきます。中でも、専用の機械を使ってマロンクリームを絞り出すモンブラン作りは圧巻です。



忙しい作業の合間にも、スタッフと談笑したり、完成したケーキを嬉しそうに眺めたりと、その表情は常に笑顔。「やっぱり作って売れるって、それが一番だよね」と語る言葉からは、お菓子作りへの深い愛情と仕事への誇りが伝わってきます。



開店時間になると、丹精込めて作られたケーキがショーケースにずらりと並びます。その美しい光景は、訪れる人々を笑顔にすることでしょう。長年地域に愛され続ける老舗の温かい雰囲気が感じられる動画です。