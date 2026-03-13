ファッションブランド「BOSS」公式インスタグラムが2026年3月10日、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手の動画を公開。モデル姿がかっこいいと話題になっている。

「フィールドに立つとき、僕は自分の意思で立つ」

大谷選手がブランドアンバサダーを務める「BOSS」。公式インスタグラムでは、新たなコレクション「BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTANI」を紹介する動画を公開した。

ブランドのアイテムを身に着けて登場した大谷選手は、クールなポーズや表情で決めている。動画には、大谷選手のこんなナレーションも添えられている。

「雑音の中で、僕は耳を澄ませる。自分の呼吸、鼓動、そして目標に。その静けさの中で、僕は強さ、ヴィジョン、そして僕の意志を見つける。フィールドに立つとき、僕は自分の意思で立つ。それが僕にとっての『ボス』であるということ。静の力」

コメント欄には「翔平さんの圧倒的な魅力」「フィールド上とは全く違う姿 こちらも素敵ですね」「モデルさん」「ちょっとイケメンすぎじゃねぇ！？」「素敵です 惚れ惚れする」「いつかパリコレに出て欲しい」などと書き込まれている。