ユニバーサル ミュージックから、ディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』のエンドソングを収録したレコード商品が、2026年3月20日（金）に発売されます。

グラミー賞を受賞したR＆B歌姫SZAが歌唱する楽曲を収録した、コレクタブルなアイテムが登場します。

映画の公開に合わせてデジタル配信がスタートしたオリジナル・サウンドトラックや、豪華特典が当たるキャンペーン情報とあわせて紹介します。

ユニバーサル ミュージック『私がビーバーになる時』ダイカット・ピクチャー・ディスク

発売日：2026年3月20日（金）

販売場所：ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定

2026年3月13日（金）に劇場公開を迎えたディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』。

“もしも動物の世界に入れたら”というユニークな“もしもの世界”を描いた話題作となっています。

全米No.1大ヒットを記録し、全世界興行収入130億円を越える特大ヒットスタートを切りました。

『リメンバー・ミー』以来となる、オリジナル作品としてアニメーション史上最高のオープニングとピクサー史上最高評価を獲得しています。

音楽にも大きな注目が集まる作品で、セカンド・アルバム『SOS』が記録的大ヒットとなったR＆B歌姫SZAがエンドソングを担当。

彼女がこの作品のために書き下ろした新曲「Save The Day」は、映画監督のダニエル・チョンも大絶賛しています。

主人公メイベルの心情を完璧に捉えた楽曲と言えます。

『私がビーバーになる時』【輸入盤】【アナログ】【ダイカット・ピクチャー・ディスク】

価格：6,364円（税込）

SZAのエンドソング「Save The Day」を収録した、ビーバー型のダイカット・ピクチャー・ディスクのレコード商品。

ディズニー・ミュージック・エンポーリアム限定で発売される貴重なアイテムとなっています。

先着購入者特典として、ステッカーシートが用意されています。

さらに、抽選特典としてクッション・ブランケット、またはトートバッグが合計30名に当たります。

飾っても可愛いレコード盤とジャケットが特徴。

愛らしいビーバーの姿がそのままレコードになった、インパクト抜群のデザインに仕上がっています。

ピクサー・ファンにはたまらないコレクタブルなアイテム。

お部屋のインテリアとしても存在感を放つ仕上がりと言えます。

オリジナル・サウンドトラック配信＆リリック・ビデオ

オリジナル・サウンドトラックのデジタル配信もスタートしています。

配信にあわせて、エンドソング「Save The Day」のリリック・ビデオが公開されました。

物語の舞台となる、主人公メイベルが大好きなおばあちゃんと過ごした大切な思い出の森や池などの自然風景と共に歌詞が綴られます。

風情溢れる映像表現が魅力。

ところどころで登場する森の動物たちにも注目です。

映画公開記念プレイリスト追加キャンペーン

映画の劇場公開を記念して、映画のオリジナル・ランダムグッズが当たるプレイリスト追加キャンペーンが開催されています。

締切は2026年3月30日（月）20:00までとなっています。

この楽曲とあわせて、ピクサーの名曲が詰まったプレイリスト『ピクサー・ヒッツ』を楽しめる企画。

音楽を通して、作品の世界観をより深く味わうことができます。

ユニバーサル ミュージック『私がビーバーになる時』ダイカット・ピクチャー・ディスクと関連サウンドトラック情報の紹介でした。

©2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ビーバー型の可愛いレコードが登場！ユニバーサル ミュージック『私がビーバーになる時』ダイカット・ピクチャー・ディスク appeared first on Dtimes.