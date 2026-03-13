和牛240グラムのハンバーガー「BIG SHOCK」発売　世界6位受賞の人気店から新商品

和牛バーガーで人気の「SHOGUN BURGER」が、2026年3月15日（日）から、新商品「BIG SHOCK（ビッグショック）」を期間限定販売する。

2017年、富山県富山市・総曲輪に1号店をオープンした「SHOGUN BURGER」。看板メニューの和牛バーガーは、立ち上げからわずか5年で、世界最大級のフードスポーツの祭典「World Food Championships」で世界6位を受賞した。現在は、アジア・ヨーロッパ・中東にも進出し、海外展開もを広げている。

そんな同店が、3月限定バーガー「BIG SHOCK」を発売する。価格は税込2,780円。総量240グラムの超粗挽き和牛パティを2枚使用しているのが特徴だ。スネ肉ならではの旨みと食感を活かしながら、香ばしく焼き上げている。さらに、チェダーチーズや、2種のピクルス、オリジナル和牛ソース・オーロラタルタル・マスタードなども味わいのポイントになっている。

バンズは3枚構成。上下は片面、中央は両面にバターを塗って焼き上げ、香ばしさとサクッとした食感をプラス。今回は、2段目のグリーンカールの食感がより引き立つようカットし、シャキッとしたアクセントを加えている。SHOGUN BURGERらしさのある限定バーガーとなっている。

〈商品概要〉

【販売概要】

・商品名

BIG SHOCK

・販売期間

2026年3月15日(日)〜4月15日(水)

・販売店舗

SHOGUN BURGER全店舗

・販売数量

各店在庫が無くなり次第終了

■SHOGUN BURGER店舗詳細

・直営店舗（11店舗）

富山店、新宿総本店、金沢クロスゲート店、渋谷店、TRUCK宮古島店、麻布台ヒルズ店、浅草店、TOKYU KABUKICHO TOWER店、恩納村店、祇園四条店、ひがし茶屋街店

・国内フランチャイズ加盟店舗（7店舗）

町田店、横浜赤レンガ倉庫店、流山おおたかの森店、心斎橋店、池袋西口店、高崎店、SUSUKINO店

・海外フランチャイズ加盟店舗（4店舗）

上海店、バンコク店、杭州店、重慶店