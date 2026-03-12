11日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)ラウンド16の1stレグ各試合が行われ、レヴァークーゼンはアーセナルと対戦して1-1で引き分けた。



プレミアリーグで現在首位のアーセナルに対してレヴァークーゼンは組織的な守備で対抗して決定機を作らせず、46分にコーナーキックからロベルト・アンドリッヒのヘディングシュートで先制点を奪取。終盤89分にアーセナルのカイ・ハフェルツにペナルティキックを決められ勝利こそ逃したものの、チームとしてのポテンシャルの高さを十分に示した。





アーセナルと互角の試合展開だったことで、レヴァークーゼンのカスパー・ヒュルマンド監督も手応えを感じているようだ。試合後、指揮官は現地メディアの取材に対して以下のように語った。「トップレベルのチームを相手に素晴らしいパフォーマンスを発揮することができた。終盤のシーンについてはがっかりした。1-0での勝利は1-1よりもずっと良い結果だからね。あれはファウルではなかったと思うが、こういうこともある」(ドイツ紙『Bild』より)「我々は希望とともにロンドンに向かう。アーセナルには大きなプレッシャーがかかるだろう。もう一度良い試合をする必要があるが、我々にはそれができる。チャンスを活かさなければならない」2ndレグは、17日にロンドンで行われる。レヴァークーゼンが勝てば、準優勝を果たした2001-02シーズン以来となるベスト8進出となるが、果たして敵地で快挙を達成することができるのだろうか。