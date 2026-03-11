「back to square one」の意味は？ボードゲーム由来のイディオムです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「back to square one」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、元に戻るというニュアンスがある表現です。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「最初に戻る・やり直す」でした！ 「back to square one」は、「最初に戻る・やり直す」という意味。 計画がうまくいかなかったときや、せっかく進んだものが白紙に近い状態になったときに使える表現です。 カジュアルな表現なので、堅苦しい場面での使用は避けるようにしましょう。 「We had to go back to square one after the client rejected our proposal.」

（クライアントが提案を拒否したため、最初に戻ってやり直さなければなりませんでした） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

