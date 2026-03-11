柄本時生＆さとうほなみ、手塚治虫作品オマージュ夫婦ショットが話題「ピノコ可愛い」「笑い合ってるの尊い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】女優のさとうほなみが3月10日、自身のInstagramを更新。夫で俳優の柄本時生とモデルを務めたファッションブランド「MONSTROUSA」と手塚治虫氏のコラボレーション「MONSTROUSA × TEZUKA WORLD」のビジュアルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】11月に結婚 36歳人気俳優夫婦「笑い合ってるの尊い」手塚治虫作品オマージュ夫婦ショット
本企画では、手塚治虫の代表作『鉄腕アトム』『ブラック・ジャック』の作品世界を4人のアーティストによって再解釈。さとうは「Accheon briquet！！！」とビジュアル写真を公開。柄本が「アトム」「ブラック・ジャック」、さとうが「ウラン」「ピノコ」をテーマにスタイリングされ、手塚作品の世界を表現している。
この投稿に、ファンからは「最高の2人」「待ってました」「お似合いすぎ」「ピノコ可愛い」「笑い合ってるの尊い」「この空気感が大好き」といったコメントが寄せられている。
2人は2023年にアパレルブランド「MONSTROUSA」のビジュアルモデルを務め、ドラマ「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」（テレビ東京系／2024）で共演。2025年11月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】11月に結婚 36歳人気俳優夫婦「笑い合ってるの尊い」手塚治虫作品オマージュ夫婦ショット
◆柄本時生＆さとうほなみ、夫婦でビジュアルモデル
本企画では、手塚治虫の代表作『鉄腕アトム』『ブラック・ジャック』の作品世界を4人のアーティストによって再解釈。さとうは「Accheon briquet！！！」とビジュアル写真を公開。柄本が「アトム」「ブラック・ジャック」、さとうが「ウラン」「ピノコ」をテーマにスタイリングされ、手塚作品の世界を表現している。
◆さとうほなみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「最高の2人」「待ってました」「お似合いすぎ」「ピノコ可愛い」「笑い合ってるの尊い」「この空気感が大好き」といったコメントが寄せられている。
2人は2023年にアパレルブランド「MONSTROUSA」のビジュアルモデルを務め、ドラマ「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」（テレビ東京系／2024）で共演。2025年11月に結婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】