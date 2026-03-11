侍ジャパンの種市篤暉（27=ロッテ）が、存在感を放っている。

【吉井理人氏インタビュー】（中）「種市篤暉はタイトル総ナメ可能な潜在能力を秘めている」

ロッテでは先発ながら、侍ジャパンではリリーフ。難しい役割を担うが、WBC初登板となった7日の韓国戦では1イニングを投げ、3つのアウトを全て三振で奪った。

8日のオーストラリア戦でも、2-1の八回にマウンドに上がると、先頭を145キロの宝刀スプリットで3球三振。続く打者を146キロのスプリットで遊ゴロ。最後は高め154キロのストレートで空振り三振に打ち取った。

2試合で2イニングを投げ、被安打0、奪三振5、与四球0で無失点。奪三振率は驚異の22.50と完璧な投球で、侍ジャパン投手陣に欠かせない存在になっている。

巨人の元バッテリーコーチで評論家の秦真司氏がこう言う。

「日本代表の井端監督は、種市を七回から九回で最も相手打線のいいところにぶつける方針のようですが、三振が取れるので、私は種市が抑えを務めると思ってました。ロッテの沖縄キャンプでサブロー新監督に話を聞いたところ、『種市はうちのエースというより、パ・リーグで一番いい投手だと思っています。WBCでの活躍を期待しているし、できると思っています。帰ってきてからのことも全く心配していません』と絶大な信頼を置いていました。直球にキレがあり、コントロールも抜群。さらにフォークの落ち方が一定じゃない上に大きくて独特です。だから、面白いように空振りが取れる。8日の豪州戦で2本塁打を浴びた大勢の状態が上がらないようなら、抑えも十分務まります」

オフの契約更改交渉の席でメジャーへの思いを球団に伝え、「前向きな反応をもらえた」と明かし、メジャーを志した理由は「一番すごい投手がたくさんいる。見ていて面白いし、戦ってみたい」と説明していた。

最速156キロで堂々のデビューとなった韓国戦後、ネット上では＜種市が世界にバレちゃう＞＜種市来年はメジャーか＞などのコメントが集まった。

一発勝負の準々決勝以降は、侍ジャパンの守護神を務め、米国のメジャー関係者にアピールする活躍を見せるかもしれない。

◇ ◇ ◇

種市といえば、日刊ゲンダイがロッテ前監督の吉井氏にインタビューした際も「タイトル総ナメ可能な潜在能力を秘めている」と話していた。吉井氏は種市のどこをどうこれだけ高く評価したのか。

