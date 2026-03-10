人気インフルエンサーのガミックスさんが2026年3月8日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、フォロワー約100万人を数える自身のTikTokアカウントが永久停止されたと報告した。

「複数のコミュニティガイドライン違反」で永久BANに

「TikTokが永久停止されました。復活しないなら引退します」と題した動画でガミックスさんは「俺のTikTokが永久停止された！」と切り出し、実際にアカウントが停止されたTikTokの画面をスマホに表示した。そこには「コミュニティガイドライン違反が複数あったため、このアカウントの使用が永久に利用停止になりました」などと明記されていた。

YouTubeチャンネルの登録者が104万人を数えるガミックスさんは「別に大したことないっすよ。別にTikTok消されてもYouTube残ってるもーん。全然悲しくない。全然悔しくないし」と強がるも、無念さを滲ませる。また，「おとといの朝に知ったんですよ」として、アカウント停止直後に撮影した映像も紹介。そこでは嗚咽しながら号泣しており、「俺が有名になったのが初めてがTikTokで。なんか泣けてきて...」と声を絞り出していた。

その後、ガミックスさんはTikTokの運営会社オフィスが入居する渋谷の高層ビルに突撃。スーツ姿でオフィス受付の窓口に訪れ「ガミックスという名前で活動してて、（TikTokのフォロワー数が）100万人くらいいたんですよ。直接お話をしたほうがいいかなという」などと、受付スタッフに説明した。しかし「アポイントなしでは入れない」とのことで、直談判することは叶わなかった。

「いやー、ガチか......」と肩を落とすガミックスさんだったが、「いい意味でめっちゃ切り替えられた。初心に戻れた」と前を向く。そして「ここから見ててください。ガミックスは色んな挑戦をしていくので、良かったら応援してほしいです」とし、「もしTikTokがこのまま復活せず引退することになったら、TikTokで俺のことを見ていた人はYouTubeまで足を運んでほしいです」と呼びかけていた。