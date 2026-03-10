1次ラウンド・プールB

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが8日（日本時間9日）、米ヒューストンで行われ、メキシコが16-0でブラジルを圧倒した。メキシコのランディ・アロサレーナ外野手は試合中にまさかのファンサービス。日本人ファンにも衝撃が広がった。

警備員が見つめる中、アロサレーナがまさかの行動に打って出た。試合中、熱狂的なメキシコファンが差し出した国旗にサインし、一緒に写真に納まった。

米専門局「FOXスポーツ」の野球専門Xが、「ランディ・アロサレーナがイニング中にメキシコファンのためにサインをしているのは最高だ」として実際のシーンを投稿すると、日本でも拡散。衝撃が広がった。

「こいつほんま好きや」

「試合中かよwwwww」

「マジかっけええええ！！」

「ほんま自由すぎて好きwwww」

「試合中にサインして写真撮ってるw」

アロサレーナは2023年大会の準決勝で左翼を守り、岡本和真の本塁打性の打球をスーパーキャッチし、どや顔で腕組みするなど日本のファンにもおなじみの存在。この日のブラジル戦は「3番・左翼」で出場し、2打数1安打1四球だった。



