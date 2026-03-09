意外と知らない「友達の皮をかぶった敵」の正体。あなたの周りのその人、本当に友達ですか？
カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「実は友達ではない人の特徴とは？身近に潜むフレネミーの言動を解説」と題した動画を公開した。
動画では、「友達」という便利な言葉に隠された人間関係の落とし穴について解説。Ryota氏は、一見友達のように見えても、実はそうではない人の特徴を具体的な行動から分析し、健全な人間関係を築くための視点を提示した。
Ryota氏が「本当の友達ではない人」が取る行動として挙げたのが、「複数人でいる時にあなたをからかったり、いじったりする」ことだ。2人きりの時とは態度が変わり、他者の前であなたをおとしめるような言動をする場合、それは相手があなたをコントロールし、周囲に特定の印象を植え付けようとしているサインだという。本当の友人であれば、相手が嫌がることを続けることはないとRyota氏は指摘する。
一方で、良好な友達関係には3つの特徴があると解説。それは「お互いに良好であろうと努力する」「要求が少ない」「見返りなく助けたいと思う」ことである。特に、相手に「～してほしい」という要求が多い関係はすでに対等ではなく、相手をコントロールしようとする心理が働いている可能性があるとした。
また、Ryota氏は関係性に疑問を感じた際の考え方として、「関係性をゼロベースで見ること」を提案。「もし今この人と初めて出会ったら、仲良くなりたいと思うか？」と自問することで、過去の付き合い（サンクコスト）に囚われず、現在の本当の気持ちが見えてくると語る。
動画の後半では、友達のふりをした敵を意味する「フレネミー」についても言及。過干渉で自分の思い通りに相手を動かそうとする人は、あなたのためではなく、自分が心地よくなるために行動しているに過ぎないと警鐘を鳴らした。人間関係は常に変化するものであり、過去の思い出に縛られることなく、現在の自分にとって健全な関係かを見極めることが重要である。
