3月9日23時59分までのAmazon「新生活セール」は最終日を迎えた。引き続き、「Fire TV 4K Stick Selet」や「Echo Dot Max」といったAmazonデバイスが低価格となっているほか、アンカー・Soundcoreのイヤフォンやヘッドフォンなどもセール対象となっている。

Prime Videoのほか、Netflixなども視聴可能で、話題のコンテンツを大画面で楽しめるFire TVシリーズは、「Fire TV Stick 4K Select」が38％ OFFの4,980円、Dolby Vision/Atmosに対応した「Fire TV Stick 4K Plus」が40％ OFFの5,980円、ストレージ容量が倍の16GBでWi-Fi 5Eもサポートする「Fire TV Stick 4K Max」が39％ OFFの7,980円。

スマートスピーカーのEchoシリーズは、「Echo Dot Max」が50％ OFFの7,480円、Amazon空間オーディオとDolby Atmosに対応した「Echo Studio」が29,980円。

Soundcoreでは、完全ワイヤレスイヤフォン「Soundcore P31i」が17％ OFFの4,990円、「Soundcore Liberty 4 Pro」が30％ OFFの13,990円となっているほか、イヤカフ型「Soundcore C30i」が25％ OFFの4,490円で販売中。

そのほか、ワイヤレスヘッドフォン「Soundcore Q30i」や、Bluetoothスピーカー「Soundcore Select 4 Go」に加え、フリップ式スピーカーを内蔵したプロジェクター「Soundcore Nebula P1i」などは25％ OFFのセール価格となっている。

新生活セールでは、抽選で最大100,000ポイントが当選する「ポイントアップキャンペーン」も併催中。事前エントリーのうえ、9日23時59分までに合計10,000円以上のなど所定条件を満たした買い物をすると、条件達成状況に応じてポイント還元率がアップする。

また、キャンペーンにエントリーして、合計10,000円以上キャンペーン対象の買い物をすると、自動で抽選会にもエントリー。抽選で1名に100,000ポイント、10名に10,000ポイント、400,000名に100ポイントがプレゼントされる。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください