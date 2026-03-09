8日にNetflixで放送された『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド 日本−オーストラリア』のポストゲームショーに和田毅氏が出演し、侍ジャパン・隅田知一郎（西武）について言及した。

0−0の5回に登板した隅田は、先頭のパーキンスを空振り三振に仕留めると、続く代打・グレンディニングも空振り三振。簡単に2アウトを奪う。二死後、安打を打たれたが、バザーナを左飛で1イニング目を無失点に抑える。

2イニング目となった6回も先頭のミードを空振り三振に打ち取るが、続くホワイトフィールドに一塁線を破られる二塁打。続くホールの打席中に、三塁盗塁を決められ、捕手・若月健矢の悪送球の間に先制のホームを許した。

それでも、この1失点にとどめると、3イニング目となった7回は2つの三振を奪うなど、三者凡退に打ち取り、“第2先発”としての役割を果たした。その裏、吉田正尚（レッドソックス）の2ランで逆転に成功。

和田氏は「隅田投手もすごかったですね。先制を取られたんですけど、そこから失点しなかったですし、日本の方に流れを引き寄せたような投球だったと思います」と振り返った。