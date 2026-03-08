2試合で3死球を受けた阪神の伏見寅威選手を、元チームメートの清宮幸太郎選手がSNSでいじりました。

7日のオープン戦に「8番・捕手」で先発出場した伏見選手。2回1死一塁で打席に入ると、尾形崇斗投手のストレートが肘付近に当たり死球を受けます。

さらに第2打席、4回1死一塁で打席に入るも、今度は抜けた変化球が腹部へ。バント態勢に入っていたため避けきれず直撃、これには痛がる様子もみられましたが、そのまま1塁に向かいました。

そして6回の第3打席では、代打を送られそのまま交代。この日は2打席2死球という結果でした。

伏見選手は3日に行われた侍ジャパンとの強化試合でも、金丸夢斗投手から死球を受けており、これで3打席連続死球に。

これに反応したのが日本ハム時代にチームメートだった清宮幸太郎選手。自身のInstagramで伏見選手の記事を引用し「日本記録おめでとうございます」といじりました。

伏見選手は2022年のオフ、オリックスからFA(フリーエージェント)で日本ハムに移籍。2025年まで在籍し、昨オフに島本浩也投手とのトレードで阪神に移籍しました。