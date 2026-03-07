また面倒な白髪染め → ちょっと待った！！【40・50代】ラクに若見え♡「白髪ぼかしボブ」

白髪を隠すのではなく、髪のトーンやハイライトを調整して自然になじませる手法が大人世代の新たな定番となりつつあります。白髪の根元が伸びてきても目立ちにくいため、サロンへ通う頻度を減らすことができ、オシャレを楽しめるのが魅力。今回は「SALOWIN町田店」@yuuna__iwamaさんのInstagram投稿から、若見えも狙える白髪ぼかしボブをご紹介します。

ハイトーンベージュで魅せる丸みショートボブ

ハイトーンのベージュカラーで全体を明るく染めた、丸みのあるショートボブです。明るい色味によって白髪を自然にぼかしつつ、髪全体に柔らかな立体感をプラス。ストレートアイロンで整えることで艶感も際立ち、軽やかで若々しい印象を演出しています。

細めハイライトが輝く艶感ミニボブ

ブラウンのベースに、細いベージュハイライトを全体へ散らしたミニボブスタイルです。トーンアップと白髪ぼかしを同時に叶えつつ、ストレートタッチの質感で上品な艶をキープ。毛先を内側に入れてまとまりをよくすることで、洗練された大人の落ち着きを表現しています。

ミルクティベージュの上品なロブ

柔らかなミルクティベージュをのせた、前上がりのクラシカルなロブスタイル。明るいカラーで白髪を優しくカモフラージュしつつ、内側のワンカールで品よく整えています。前上がりのカットラインが顔まわりに軽さを運び、落ち着いた印象の中にこなれ感を醸し出せそう。

ひし形シルエットのこなれレイヤーボブ

まろやかなグレージュに首元のくびれをつくった、ひし形シルエットのレイヤーボブです。ベースを軽やかに外ハネさせることで、大人世代に相応しい躍動感と抜け感を演出。バームで質感をしっとりと整えれば、白髪の存在を感じさせないスタイリッシュな印象に。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里