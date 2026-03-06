以前「ご祝儀3万円」くれた友人が“結婚式なし”で結婚！「お祝いはいらない」とのことですが、相手より“安いお祝いは失礼”ですか？ こちらも3万円贈るべきでしょうか？

結婚式を挙げない人が増えている

近年、結婚式を挙げないという選択をする人が増えています。結婚式は経済的に大きな負担がかかるので、その分を新婚旅行や結婚後の生活に回したいという考え方もありますし、家族での食事会やフォトウエディングで済ませるという人もいるでしょう。

結婚式を挙げる場合でも、海外での挙式や家族婚など、友人を呼ばないケースもあります。結婚の形はさまざまであり、必ずしもこうしなければならないといったルールはありません。夫婦で納得した形でおこなうことが1番です。



結婚式を挙げない友人へのお祝いの相場は1万円

友人の結婚式に参列した場合の相場と言われる3万円には、ゲストの当日の飲食代や引き出物の代金が含まれており、お祝いの代金は約1万円だと言われています。

そのため、結婚式を挙げない場合のお祝いの相場としては1万円の計算になりますが、自身の結婚式に来てもらった人だと「3万円を包んでもらったのに、私は1万円で良いの？」と気になる人も多いでしょう。

しかし、結婚式に参列していないのに3万円をお祝いとして渡すのも、少し違うような気がするかもしれません。

友人間のやり取りでありお祝いの気持ちなので、1万円でも3万円でも問題はありませんが、気になる場合はご祝儀として1万円を包み、それとは別にちょっとしたプレゼントを贈るのがおすすめです。

プレゼントは、食器や日用品、雑貨などこれからの新生活に使うものだと喜ばれますし、3000円程度のお菓子を添えるのも良いでしょう。

自分の結婚式に来てくれてご祝儀を3万円もらっているのに良いの？ と感じるかもしれませんが、結婚式を挙げるかどうかは相手の都合なので、深く気にすることはないでしょう。



お祝いのタイミングは結婚報告を受けてから1ヶ月以内

結婚のお祝いをするタイミングは、相手が結婚式を挙げるかどうか、参列するかどうかで変わります。相手が結婚式を挙げ、自身が参列する場合はご祝儀として3万円を包めばOKです。

相手が結婚式を挙げない場合や、家族婚などで結婚式に参列しない場合は、お祝いは結婚報告を受けてから1ヶ月以内を目安にすると良いでしょう。



金額が合わないと深く気にする必要はない

結婚式をせずに、食事会やフォトで記念に残すだけという夫婦が増えています。そのため、自分の結婚式に来てもらって3万円のご祝儀を包んでもらったけれど、相手が結婚式を挙げないためお祝いはいくら包めば良いの？ と悩むことも増えているのではないでしょうか？

結婚式を挙げるかどうか、ゲストを呼ぶかどうかは当人同士の考え方によるので、もらった金額と渡した金額が合わないからとあまり気にする必要はありません。

自身の結婚式に参列してもらった人で3万円のご祝儀を受け取っていたとしても、結婚式に参列しない場合のお祝いは1万円で良いでしょう。気になる場合は別にプレゼントを添えるなどすれば、相手に喜んでもらえますし、自身の気持ちも少し軽くなるかもしれませんね。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー