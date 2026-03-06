『NHK紅白歌合戦』を盛り上げた5人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、イモムシの恰好で床を這いずり回ってラグビー!? スポーツが苦手なリーダー・吉田仁人は、全然動いていないのに誰よりもヘトヘトだ。しかし彼は、後半戦で誰も予想できなかった奇跡を連発し……!?

M!LKが挑んだのは、専用のイモムシウェアを着てラグビーをする競技・イモムシラグビー！ 誰もが楽しめる新競技をつくる、スポーツクリエイター集団・世界ゆるスポーツ協会が考案したスポーツだ。基本動作は、“ほふく前進”と“転がる”のみ。パスは本家ラグビーと違って、前方に出してもOKなルールだ。

ゆる～く見えるイモムシラグビーだが、実際は想像以上に体力が消耗する、超ハードスポーツ！ しかもM!LKの対戦相手は、元プロラグビー選手率いる屈強な男性揃いの選抜チームだ。手加減ナシの選抜チームが前半戦に6点を獲得したのに対し、初心者のM!LKチームは果敢に攻めるも無得点だった。

大苦戦するM!LKチームの中である意味一番目立ったのは、スポーツが苦手で、グループで一番体力のない吉田だ。吉田は、ディフェンスしようと手を伸ばすも、ボールに全く届かず相手チームに得点を許し、誰よりも動いてないのにヘトヘト。仲間たちから、「全然動けてない！」「なんもしてないじゃん！」などとツッコまれても、疲労で何も言葉が出なかった。

後半戦が始まっても、吉田は積極的にボールを取りにいかず、移動しただけでグッタリだ。そんな中、佐野勇斗のおかげで奇跡が起きた！

視野が広い佐野は、元ラガーマンから奪ったボールを、ノーマークだった吉田へロングパス。吉田がそのボールをなんとかキャッチしてトライを決めたことで、M!LKチームはようやく得点できた！

後半戦残り1分半でも、再び佐野の“神アシスト”で吉田が得点！ さらに吉田は、仲間たちがパスをつなげる中で、自身は全く動かないままボールを受け取り、合計6点も獲得した。この見事なチームプレイで、絶望的だった点数差はいつのまにか2点まで縮まった！

M!LKチームは、最後まで逆転をあきらめなかったが、残念ながら試合は選抜チームが勝利。悔しがったが、全力でプレイした彼らの表情はどこか晴れやかだ。

中でも吉田は、“今日の得点王”になってご機嫌。仲間たちから褒められた吉田が、「なんか君たちすごい疲れてんね？」と冗談っぽく笑うと、佐野は「お前いい加減にしとけよ～！ どんだけ動いたと思ってんだよ俺ら！」と即ツッコんで爆笑を巻き起こした。

大活躍の吉田に、ファンも大喜び。X上は、「イモムシかわいすぎて滅」「仁人くん本当にスーパー爆裂にかわいかった」「シンプルに吉田イモムシと同じ姿勢で目が合ったら恋におちてしまう自信がある」「こんなかわいい姿で待ち構えられてたらわざとボール落として譲っちゃう」「イモムシになっている仁人くん、かわいいし美人すぎるので孵化したら絶対ブルーモルフォになる」と盛り上がった。なお、M!LKのイモムシラグビー対戦映像は、3月3日深夜に放送された彼らのABCテレビ初冠番組『M!LKじゃん！』で公開された。

