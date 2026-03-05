【ローソン】3月3日発売の注目商品5選。からあげクン新味も新作スイーツもチェック。
ローソンの2026年3月3日発売の新商品から、注目商品を紹介します。
今週は「さっぱり系ホットスナック」「神コスパスイーツ」「ボリュームおにぎり」など、話題になりそうなラインアップが勢ぞろい。
編集部が"これは絶対食べたい..."と感じた5商品を厳選して紹介します。
からあげクンがさっぱり仕様に
からあげクン レモン味（278円）
揚げ物×レモンは間違いない組み合わせ。国産のレモンを使用した爽やかさっぱり仕立てで、小腹が空いたときや、ランチのお供にも◎。
ニラチヂミ（365円）
ニラの風味がしっかり広がる、もっちり食感のチヂミです。冷凍食品なのでストックしておくと重宝しそう。あと一品というときにも役立ちます。
ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ（397円）
ソフトフランスパンに、トマト、レタス、オニオンマリネなどの野菜と生ハムをトッピング。バジルソースとマスカルポーネのアクセントも◎。ちょっと贅沢したいランチにぴったりです。
沖縄県の店舗では販売がありません。
パイコロネ 北海道産牛乳入りホイップクリーム（181円）
Uchi Cafeの新作も登場。サクサクのパイ生地に、北海道産牛乳入りホイップがたっぷり。200円以下なのでちょっとした自分へのご褒美にいかが。
沖縄県の店舗では販売がありません。
大きなおにぎり 菜飯と明太マヨネーズ（268円）
野沢菜などの青菜・白胡麻を混ぜ込んだごはんの中には明太マヨネーズがたっぷり。
1個でしっかり満足できるボリューム感でがっつり派の味方です。
沖縄県の店舗では販売がありません。
さっぱり系からガッツリ系、神コスパスイーツまで幅広いラインアップ。
気になる人はチェックしてみて。
東京バーゲンマニア編集部