【ローソン】3月3日発売の注目商品5選。からあげクン新味も新作スイーツもチェック。

ローソンの2026年3月3日発売の新商品から、注目商品を紹介します。

今週は「さっぱり系ホットスナック」「神コスパスイーツ」「ボリュームおにぎり」など、話題になりそうなラインアップが勢ぞろい。

編集部が"これは絶対食べたい..."と感じた5商品を厳選して紹介します。

からあげクンがさっぱり仕様に

からあげクン レモン味（278円）

揚げ物×レモンは間違いない組み合わせ。国産のレモンを使用した爽やかさっぱり仕立てで、小腹が空いたときや、ランチのお供にも◎。

ニラチヂミ（365円）

ニラの風味がしっかり広がる、もっちり食感のチヂミです。冷凍食品なのでストックしておくと重宝しそう。あと一品というときにも役立ちます。

ROLLサンド 生ハムマスカルポーネ（397円）

ソフトフランスパンに、トマト、レタス、オニオンマリネなどの野菜と生ハムをトッピング。バジルソースとマスカルポーネのアクセントも◎。ちょっと贅沢したいランチにぴったりです。

沖縄県の店舗では販売がありません。

パイコロネ 北海道産牛乳入りホイップクリーム（181円）

Uchi Cafeの新作も登場。サクサクのパイ生地に、北海道産牛乳入りホイップがたっぷり。200円以下なのでちょっとした自分へのご褒美にいかが。

沖縄県の店舗では販売がありません。

大きなおにぎり 菜飯と明太マヨネーズ（268円）

野沢菜などの青菜・白胡麻を混ぜ込んだごはんの中には明太マヨネーズがたっぷり。

1個でしっかり満足できるボリューム感でがっつり派の味方です。

沖縄県の店舗では販売がありません。

さっぱり系からガッツリ系、神コスパスイーツまで幅広いラインアップ。

気になる人はチェックしてみて。

東京バーゲンマニア編集部