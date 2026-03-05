ºå¿ÀÍ¥¾¡¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤¬²þÁ±!? ¡Ö¹¶·âÅªË½¸À¡×¡ÖÃëÌëµÕÅ¾¡×¥¹¥³¥¢¤¬ÎÉ²½¡Ä¥¿¥¤¥¬ー¥¹Àï¤Î´ÑÀï¤Ç¡È¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¡É¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤â
¿ä¤·³è¤Ï¿´¿È¤òÆ°¤«¤¹¡£¥×¥íÌîµå¤Îºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ï»î¹ç´ÑÀï¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢»î¹çÃæ¤Ï·ì°µ¤¬180～200㎜HgÄ¶¤ËÃ£¤·¤¿Îã¤äÍ¥¾¡¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¤ÎÎã¤â¡£´¿´î¤È¥É¥¥É¥¡¢¤½¤Î¡È¸ú²Ì¡É¤ò¥Çー¥¿¤ÇÄÉ¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¡Ö¹¬¤»¡×¤ÎË¡Â§¤òÉ³²ò¤¤¤¿1ºý
¿·´©¡Ø¡Ö¹¬Ê¡´¶¡×¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤éºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡¥Þー¥±¥Ã¥¿ー¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¡Ö¸ú²Ì¤ÈË¡Â§¡×¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ï»î¹ç¤ò´Ñ¤ì¤Ð¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤¬¸º¤ë¡©
Ç®¤ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢»î¹ç´ÑÀï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ê¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³Ø¤ÎÂçÊ¿Å¯Ìé¶µ¼ø¤Ç¤¹¡£
2012Ç¯È¯É½¤ÎÂçÊ¿¶µ¼ø¤é¤ÎÏÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó28¿Í¤¬¡Ö¡Ê¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡×¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ëºÝ¡¢Èà¤é¤ÎÂÃ±ÕÃæ¤Î¥³¥ë¥Á¥¾ー¥ë¤ò¡¢´ÑÀï¤ÎÁ°¸å¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥ë¥Á¥¾ー¥ë¤Ï¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÊ¬Èç¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¥Û¥ë¥â¥ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î¥³¥ë¥Á¥¾ー¥ëÃÍ¤Ï¡¢»î¹ç´ÑÀïÁ°¤ËÈæ¤Ù¡¢´ÑÀï¸å¤ËÍ°Õ¤ËÄã²¼¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤êÈà¤é¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨ÂçÊ¿¤Û¤«¡¢¡Ê2012¡Ë¡¢¡ÖÌîµå´ÑÍ÷¤¬·ì°µ¡¢¿´Çï¿ô¤ª¤è¤ÓÂÃ±ÕÃæ¥³¥ë¥Á¥¾ー¥ëÃÍ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡×¡¢¡ÖÀº¿À°å³Ø¡×54´¬10¹æ¡¢pp.1011-1021¡Ë¡£
¤Þ¤¿2021Ç¯¡¢Æ±¤¸¤¯ÂçÊ¿¶µ¼ø¤¬¡ÖÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡Ê1·î26Æü·ÇºÜ¡Ë¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¼Â¸³¤Ï¡¢¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ÎÌîµå´ÑÀï¤Ç¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Î·ì°µ¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Äã·ì°µ¤Î¥·¥Ë¥¢½÷À¡Ê65ºÐ¡Ë¤Ç¡¢Èà½÷¤ÎºÇ¹â·ì°µ¤Ï¡Ê»î¹ç³«»Ï»þ¤Ë¤Ï¡Ë110㎜Hg¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥×¥ìー¥Üー¥ë¤È¶¦¤Ë150㎜Hg¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤È184㎜Hg¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¡¢¤½¤Î¤¢¤È200㎜Hg¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¡Ö·ì°µ¤ÎÀµ¾ïÃÍ¡×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢125¡¿75㎜HgÌ¤Ëþ¡Ê²ÈÄí·ì°µ¤Î¾ì¹ç¡¿¿Ç»¡¼¼·ì°µ¤Ç¤Ï130¡¿80㎜HgÌ¤Ëþ¡Ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë180～200㎜HgÄ¶¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ä¿´Â¡ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ë¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥ìー¥Üー¥ëÃÊ³¬¤Ç¾å¾º¤·¤¿150㎜HgÄøÅÙ¤Ê¤é¡¢¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¶½Ê³¾õÂÖ¡×¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¸¤Ä¤ÏÂçÊ¿¶µ¼ø¡¢ÂçºåÉÜÎ©·ò¹¯²Ê³Ø¥»¥ó¥¿ーºßÀÒ»þÂå¤Ë¤â¡¢¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÈÂ¾µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÏÓ¤Ë¼«Æ°·ì°µ·×¤ò´¬¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ò¤¤¤¤Î¥Áー¥à¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¼Â¸³¡Ê2003Ç¯¡Ë¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï»î¹ç³«»Ï¸å¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó17¿ÍÃæ8¿Í¤Ç¡Ö¤ä¤ä¶½Ê³¾õÂÖ¡×¤ÎÃÍ¤¬·×Â¬¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Â¾µåÃÄ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤ÏÆ±¥ì¥Ù¥ë¤¬7¿ÍÃæ¥¼¥í¤È¡¢¤ß¤ÊÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¢¨¡ÖSHIKOKU NEWS¡×»Í¹ñ¿·Ê¹¼Ò¡¿2003Ç¯8·î20Æü·ÇºÜ¡Ë¡£
¿ä¤·¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡Öµ¤Ê¬¤¬¥¢¥¬¤ë¡×¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¾µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÈæ¤Ù¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥¢¥¬¤ë¡×¾õÂÖ¤òÂÎ¸³¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¡¢·ì°µ¤Î·×Â¬¤«¤é¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÙ¤¬²á¤®¤ë¤È·ò¹¯¤ò³²¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¶½Ê³¤Ï¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿ÈÂÎ¤Î¼Â¸½¤ä¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¹¬Ê¡´¶¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºå¿ÀÍ¥¾¡¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬²þÁ±!?
¤½¤·¤Æ2025Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¤Î¿·Ê¹µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¿ä¤·³è¡Ù¤¬¤Ä¤¯¤ë¹¬Ê¡´¶ ºå¿ÀÍ¥¾¡¤ÇÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Î¾É¾õ²þÁ±¡¢¥×¥é¥¹´¶¾ð¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹ÂÑÀ¤«¡×¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾É¾õ¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Ë¤¢¤ëÇ¾¿À·ÐÆâ²Ê¡Ö¤Ï¤Ä¤¿¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¡Ä¹¡¦½éÅÄÍµ¹¬»á¤Ç¤¹¡£Èà¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡ÖÊªËº¤ì³°Íè¡×¤ËÄÌ±¡¤¹¤ëÃË½÷855¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¾¡ÇÔ¤ÈÇ§ÃÎ¾É¾É¾õ¤Î´Ø·¸À¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº´ü´Ö¤Ï2023Ç¯¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤¬¥êー¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ÍâÆü¡ÊÆ±9·î15Æü¡Ë¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¸ø¼°Àï¤Ï15»î¹ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Î¾¡Íø¤Î¤Û¤«¡¢¤È¤¯¤Ë´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ¥¾¡µÇ°¥Ñ¥ìー¥É¡×¡ÊÆ±11·î23Æü¡£»ä¤â¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¼èºà¤Ç½ÐÈ¯ÃÏÅÀ¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¡ÖÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×ÆÃÈÖ¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÏÏ¢Æü¡¢¹¬Ê¡´¶¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡ª ¤³¤Î¥¿¥¤¥¬ー¥¹Í¥¾¡¸å¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢Æ±Ç¯¤Î¥»¡¦¥êー¥°³«ËëÁ°¤ÈÈæ¤Ù¡¢ºå¿À¤ò±þ±ç¤¹¤ë·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¡¢¡Ö¹¶·âÅªË½¸À¡×¤ä¡ÖÃëÌëµÕÅ¾¡×¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ò¼¨¤¹¥¹¥³¥¢¤¬²þÁ±¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÊý¡¢¤½¤â¤½¤â¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤·¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢¤Ò¤¤¤¤Î¥Áー¥à¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤Ï¡¢¿ôÃÍ¤ËÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«°²½·¹¸þ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½éÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Ò¤¤¤¤Î¥Áー¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Î´¶¾ð¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¤Û¤«¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿ä»¡¡£³Æ¼ïÅý·×¤Ê¤É¤«¤é¡¢ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤¬¡¢¹ñÆâ¤ÇÌó1Ëü6000¿Í¤Î·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤Ë¡ÖÎÉ¤¤±Æ¶Á¡×¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¿äÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹¶·âÅªË½¸À¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æ±µï²ÈÂ²¤Ê¤É¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤È»ØÅ¦¡Ê»º·Ð¿·Ê¹¡¿3·î29Æü·ÇºÜ¡Ë¡£³Î¤«¤Ë¶áÇ¯¡¢Ë½¸À¤Ï¡ÖDV¡ÊDomestic¡¡Violence¡Ë¡×¤Î°ì¼ï¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢²ÈÂ²¤ò´Þ¤á¤¿¼þ°Ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥À¥áー¥¸¤¬Âç¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤¬¥×¥é¥¹´¶¾ð¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î¹¶·â¤Ê¤É°±Æ¶Á¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¤â¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡¿µí·¦·Ã
¡Ø¡Ö¹¬Ê¡´¶¡×¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤éºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¡¥Þー¥±¥Ã¥¿ー¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¡Ö¸ú²Ì¤ÈË¡Â§¡×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë
µí·¦·Ã
2026Ç¯3·î5Æü
¡ÚÌîµå¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¹¬¤»¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤Ç¤¹¡ª¡Û
¡ú¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¡×¡ÖÁð¿©·Ï¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤òÀ¤¤Ë¹¤á¡¢¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?£Ô£Ö¡×¤Û¤«¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Þー¥±¥Ã¥¿ー¡¦µí·¦·Ã¤µ¤ó¡£Âç³Ø¶µ¼ø¤Ç£Í£Â£Á¥Û¥ë¥Àー¤Ç¤â¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¡¢¿ä¤·³è¤È¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤ò·Ð¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿¡ÖWell-being¡Ê¹¬Ê¡´¶¡Ë¡×¤Ë·Ò¤¬¤ë¥ー¥ïー¥É¡¢¤½¤ì¤¬¡Öºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ÈÇ®¶¸¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡ú¤ß¤º¤«¤é¤âÇ®¶¸Åª¤Êºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢ËèÇ¯40»î¹çÁ°¸å¤òµå¾ì¤Ç´ÑÀï¤¹¤ëÃø¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½µ¤¤Å¤¤¤¿¡¢Èà¤é¤ÎÂÎ´¶Åª¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¹ÔÆ°¿´Íý¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¡£ËÜ½ñ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¼«¿È¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¹¬Ê¡´¶¡×¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡úËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿¼ÂÁ©Åª¥Ò¥ó¥È¤ò¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÍýÏÀ¤ä½÷À¥Õ¥¡¥ó¡ÊTORACO¡ËÌó3000¿Í¤Ø¤ÎÄ´ºº¡¦¼èºà¤òÄÌ¤·¤ÆÆÈ¼«Ê¬ÀÏ¤·¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Å¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ú²Ì¤ÈË¡Â§¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¡ª¡Û
¢£Êó½·¤ÎÍ½Â¬¸íº¹¡á¡Ö¥À¥á¤Ê»Ò¤Û¤É²Ä°¦¤¤¡×¤¬´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹
¢£¥×¥é¥·ー¥Ü¸ú²Ì¡áÁ°¸þ¤¤Ê¡Ö»×¤¤¹þ¤ß¡×¤³¤½¤¬¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö
¢£¥Õ¥¡¥ó¥Ùー¥¹¸ú²Ì¡á¡ÖÇ®¶¸¡×¤³¤½¤¬¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë
¢£¥µ¥ó¥¯¥³¥¹¥È¸ú²Ì¡á¡Öº£¸å¤â»ä¡ÊËÍ¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤ã¡×¤¬°¦Ãå¤òÀ¸¤à
¢£¹¬¤»¤ÎÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¡á¡Ö¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¡×¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¹¬Ê¡ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë
¢£PERMA¥â¥Ç¥ë¡á¡ÖË×Æ¬¡×¤³¤½¤¬¡¢¹¬Ê¡»ýÂ³¤Î¸»Àô¤Ë