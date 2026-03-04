元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が3日、自身のインスタグラムを更新。河津桜をバックにした街角でのショットを投稿した。



【写真】ゆったりの域を超えるお腹の膨らみ ママの顔になってきたかな

久慈アナは「Azabudai Hillsで ひと足早い春」と記し、グレーのゆったりしたコートに身を包んだ姿をアップ。髪を両サイドに流し、おでこオープンのつるつるたまご肌のやわらかな表情が印象的で、バックには東京タワーも見える。



続けて「濃いピンクの河津桜が 綺麗に咲いていました」と報告。早咲きの桜は久慈アナを囲むように咲いているよう。きれいに咲き誇ったピンクの花を見上げるようなショットも公開した。



コート姿でもお腹が目立ってきた姿に、ファンからも「だいぶお腹が大きくなってきましたね」「だいぶ、ぽっこりしてきますね～」「お腹順調そうですねぇ」といった声。「お身体をお大事に」「楽しみ楽しみ」「ホントの春がやってくるねぇ～」といったコメントも寄せられていた。



久慈アナは1994年生まれ、岩手県出身。2017年にアナウンサーとしてフジテレビに入社し、22年4月に退社。5月にバスケットボールの渡辺雄太との結婚を発表した。今年1月1日に第1子妊娠を公表している。



（よろず～ニュース編集部）