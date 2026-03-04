卒業式で歌うべき合唱曲はコレ！元教師が「絶対泣ける」と断言する国宝級の卒業ソング3選
YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「【涙腺崩壊】卒業式にオススメの合唱曲 #元教師 #先生 #卒業 #卒業式」と題した動画を公開した。元教師であるすぎやま氏が、自身の視点から「絶対泣ける国宝級の卒業合唱」として、卒業式にふさわしい3つの合唱曲をピアノ演奏を交えながら紹介している。
まず1曲目に挙げたのは、定番の『旅立ちの日に』である。すぎやま氏は「これはもう殿堂入りですよね」と評価し、ピアノでその前奏を奏でた。メロディーについて「前奏聴いただけでも泣ける」と語り、感動的な楽曲であることを強調。また、難易度が高くないため、練習時間が限られている中でも歌えるようになるという実用的な利点も挙げた。
続いて2曲目には、ゆずが作曲した『友〜旅立ちの時〜』を紹介した。この曲はNHK音楽コンクールの課題曲として作られたものであり、すぎやま氏は特に「合唱アレンジがすばらしい」とその音楽的な完成度の高さを称賛した。
そして最後にすぎやま氏は、3曲目として『大地讃頌』を提示。動画では、卒業という節目に、感動を呼び起こす力を持つ楽曲を選ぶことの重要性を示唆し、それぞれの曲が持つ魅力を解説した。
