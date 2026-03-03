【双子座】週間タロット占い《来週：2026年3月9日〜3月15日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月9日〜3月15日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『いい人な自分を見せていくでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
極力自分を抑えて周囲の人達に混じるようにします。そうすることで、重要なポジションを自然な流れで掴んだりしていくでしょう。仕事や公の場では、ここぞという時の思い切りの良さが一目置かれます。けれどあまりアピールせずに謙遜しておくくらいが丁度いいです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
一途な想いが増して、自分の良い所だけをもっと見て欲しくなります。試行錯誤していくので、逆に空回りでがっかりされることもありそうです。できるだけ演じすぎないでいましょう。シングルの方は、特定の人としか仲良くしない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が試験的に外での遊びを自粛してくれています。
｜時期｜
3月9日 自信が足りない ／ 3月15日 素直になる
｜ラッキーアイテム｜
輪投げ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞