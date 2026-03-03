おにぎりが108円〜になるセールも！ファミマ・ローソン・ミニストップ・セブンのキャンペーンまとめ（3月3日時点）
ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セブン-イレブンは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。
今回は2026年3月3日時点で発表されているお得情報をまとめました。
インスタント食品まとめ買いで値引きも
ファミマのキャンペーン【おむすびまとめ買いで45円引き】
3月3日から9日までの期間、おむすびを2個購入するごとに合計価格から45円引きになります。
なお、沖縄県では実施していません。
また、冷凍食品は対象外です。複数個入りのおむすびセット・おかずとおむすびのセットは1セットあたり「1個」としてカウントされます。
他のセール・割引券・引換券・回数券との併用はできません。【炭火焼きとり2本で30円引き】
3月3日から9日までの期間、炭火焼きとりを2本購入すると、合計価格から30円引きになります。
ローソンのキャンペーン【グミまとめ買いで最大40円引き】
3月3日から16日までの期間、対象のグミを2個一緒に購入すると20円引き、3個一緒に購入すると40円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●かむかむ レモン（30g）
●かむかむ シャインマスカット（30g）
●森永製菓 ハイチュウプレミアム 巨峰（32g）
●森永製菓 ハイチュウミニパウチ（60g）
●森永製菓 生ラムネ玉（32g）
●森永製菓 大粒ラムネ（41g）
●森永製菓 大粒ラムネ 強炭酸シュワコーラ（25g）
●カンロ ピュレグミグレープ（56g）
●カンロ ピュレグミレモン（56g）
●カンロ マロッシュ ヨーグルトソーダ味（50g）
●カンロ マロッシュ グレープソーダ味（50g）
●カンロ ピュレリング（63g）
●カンロ ピュレグミプレミアム 山梨産白桃（54g）
●カンロ カンデミーナグミ スーパーベスト（72g）
●カンロ カミキング（76g）
●ノーベル製菓 キラふわグミ グレープ味（50g）
●ノーベル製菓 キラふわグミ ソーダ味（50g）
●ノーベル製菓 ソルベットグミ 白桃味（50g）
●ブルボン しゃりもにグミ ソーダ味（57g）
●ブルボン しゃりもにグミ ピーチ味（57g）
●ブルボン フェットチーネグミ イタリアングレープ味（50g）
●ロッテ ポケぷに（80g）
●ロッテ ポケぷに フルーツ（80g）
●ロッテ 小梅グミ（49g）
●ロッテ カジッテ グレープ&マスカット（80g）
●明治 果汁グミ ぶどう（54g）
●明治 果汁グミ 温州みかん（54g）
●明治 果汁グミ マスカット（54g）
●明治 コーラアップ（100g）
●明治 ラムネアップ（100g）
●明治 メロンソーダアップ（100g）
●明治 ピーチソーダアップ（75g）
●カバヤ食品 タフグミ PROカフェイン ジンジャーレモン（100g）
●カバヤ食品 タフグミ（100g）
●カバヤ食品 タフグミ グレーピーパンチ（100g）
●カバヤ食品 タフグミ ミニレモン＆ソーダ（80g）
●ハリボー ゴールドベア（80g）
●ハリボー ハッピーコーラ（80g）
●ハリボー ハッピーグレープ（80g）
●ハリボー フルーティバスケット（45g）
●UHA味覚糖 忍者めし 巨峰（20g）
●UHA味覚糖 激シゲキックス 極刺激ソーダ（20g）
●UHA味覚糖 忍者めしラムネ（20g）
●UHA味覚糖 忍者めし鋼グレープ（45g）
3月3日から16日までの期間、日清食品「カップヌードルBIG」を2個一緒に購入すると100円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●カップヌードル ビッグ
●カップヌードル シーフードヌードル ビッグ
●カップヌードル カレー ビッグ
●カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ
●カップヌードル パクチー香るトムヤムクン ビッグ
3月3日から16日までの期間、日清食品「どん兵衛 特盛」を2個一緒に購入すると100円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●どん兵衛 特盛きつねうどん
●どん兵衛 特盛天ぷらそば
●どん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん
3月3日から9日までの期間、対象のレッドブル・ジャパンのドリンク剤を1本購入すると、レッドブル・ジャパン「レッドブル アルミボトル」（330ml）に使える60円引きクーポンがもらえます。
購入対象のドリンク剤は以下の通り。
レッドブル・エナジードリンク アルミボトル（330ml）
レッドブル・エナジードリンク（473ml）
レッドブル・エナジードリンク（355ml）
レッドブル・エナジードリンク（250ml）
レッドブル・シュガーフリー（250ml）
レッドブル・パープルエディション（250ml）
レッドブル・グリーンエディション（250ml）
クーポン利用期間は3月3日から16日まで。【miino・じゃがビーまとめ買いで30円引き】
3月3日から23日までの期間、カルビー「miino」「じゃがビー」のうち、2個一緒に購入すると30円引きになります。
対象商品は以下の通り。
●miino そら豆しお味（28g）
●じゃがビー うすしお味（38g）
●じゃがビー バターしょうゆ味（38g）
ミニストップは値段そのまま増量キャンペーンも
ミニストップのキャンペーン【値段そのまま50％増量】
3月2日のミニストップの日にちなんだ「ミニストップ大感謝祭」を開催中。
3月3日から始まった第2弾の対象商品は以下の通り。
●シューストポテト...1.5倍に増量
●三元豚ロースのカツカレー...内容量50％増量
●ひきわり納豆細巻 12巻...6巻増量／東北・関東・九州
●国産大豆の納豆細巻 12巻...6巻増量／東海・近畿・四国
●ツナたまごサンド...たまごサンド1層増量
●香ばしい照焼きチキンとたまごサンド...チキンたまごサラダサンド1層増量
●大盛たまごのコク！カルボナーラ...麺・ソース50％増量
●鶏ごぼう...内容量50％増量
●鶏めしとおかずセット...おにぎり1個増量
●コールスローサラダ...内容量50％増量／東北・東海・近畿・四国・九州
●乳酸菌入りコールスローサラダ...内容量50％増量／関東
2月27日から3月5日までの期間、「豚角煮パオ（ミミップくん）」を予定本体価格から32円引きで購入できます。
また、アプリクーポンを利用すると、予定本体価格から50円引きになります。
なお、予定本体価格は3月6日以降の販売価格です。
セブンのキャンペーン【インスタント食品100円引き】
3月2日から8日までの期間、対象の「セブンプレミアム 超大盛」をいずれか1個購入すると、3月9日から使える「エース 爆盛りの名店らー麺土俵鶴嶺峰監修濃厚魚介豚骨らー麺」100円引きクーポンがもらえます。
対象の「セブンプレミアム 超大盛」は以下の通り。
●セブンプレミアム 超大盛 スタミナ醤油ラーメン
●セブンプレミアム 超大盛 辛タンメン
●セブンプレミアム 超大盛 わかめラーメン
クーポン利用期間は3月9日から22日まで。【飲料50円引き】
3月2日から29日までの期間、対象のドリンクを1本購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。
対象商品は以下の通り。
●UCC BLACK無糖 黒の余韻（275g）
●午後の紅茶 オレンジとグレープフルーツ（500ml）
●午後の紅茶 白ぶどうとレモン（500ml）
●キリン 午後の紅茶 ストレートティー（500ml）
●キリン 午後の紅茶 ミルクティー（500ml）
●キリン 午後の紅茶 レモンティー（500ml）
●ファンタ メロンソーダ（500ml）
●一（はじめ） レモングラスティー（600ml）
●爽健美茶（600ml）
●い・ろ・は・す 天然水（540ml）
●い・ろ・は・す 天然水（1020ml）
●い・ろ・は・す 天然水（2L）
●キリンファイア ワンデイラテ微糖（600ml）
●キリンファイア ワンデイブラック（600ml）
●UCC TOTONOU BLACK無糖（500ml）
クーポン利用期間は3月2日から4月5日まで。【たっぷりクリームソース珈琲ゼリー40円引き】
3月3日から16日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「たっぷりクリームソース珈琲ゼリー」（190g）を購入するごとに、40円引きクーポンがもらえます。【ジョージア30円引き】
3月3日から16日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のジョージアコーヒーを購入するごとに、30円引きクーポンがもらえます。
●ジョージア 香るブラック（260ml）
●ジョージア 香る微糖（260ml）
●ジョージア 香るブラック（400ml）
●ジョージア 香る微糖（370ml）
クーポン利用期間は3月3日から23日まで。【おにぎり・寿司セール】
3月5日から7日までの期間、おにぎりと寿司を対象としたセールを開催します（北海道を除く）。
朝5時から11時まで限定です。
193円までの商品は108円、194円〜258円の商品は162円、259円〜387円の商品は216円で販売。なお、388円以上の商品はセール対象外です。【冷凍食品まとめ買いで200円引き】
3月の毎週金・土・日曜日限定で、冷凍食品を一度に3個購入すると200円引きになります。
対象の期間は以下の通り。
1週目：3月6日から8日
2週目：3月13日から15日
3週目：3月20日から22日
4週目：3月27日から29日
コンビニ各社は、今週もさまざまなキャンペーンを実施しています。お得な機会を見逃さないで。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ