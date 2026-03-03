おにぎりが108円〜になるセールも！ファミマ・ローソン・ミニストップ・セブンのキャンペーンまとめ（3月3日時点）

ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セブン-イレブンは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2026年3月3日時点で発表されているお得情報をまとめました。

インスタント食品まとめ買いで値引きも

ファミマのキャンペーン

【おむすびまとめ買いで45円引き】

3月3日から9日までの期間、おむすびを2個購入するごとに合計価格から45円引きになります。

なお、沖縄県では実施していません。

また、冷凍食品は対象外です。複数個入りのおむすびセット・おかずとおむすびのセットは1セットあたり「1個」としてカウントされます。

他のセール・割引券・引換券・回数券との併用はできません。

【炭火焼きとり2本で30円引き】

3月3日から9日までの期間、炭火焼きとりを2本購入すると、合計価格から30円引きになります。

ローソンのキャンペーン

【グミまとめ買いで最大40円引き】

3月3日から16日までの期間、対象のグミを2個一緒に購入すると20円引き、3個一緒に購入すると40円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●かむかむ レモン（30g）

●かむかむ シャインマスカット（30g）

●森永製菓 ハイチュウプレミアム 巨峰（32g）

●森永製菓 ハイチュウミニパウチ（60g）

●森永製菓 生ラムネ玉（32g）

●森永製菓 大粒ラムネ（41g）

●森永製菓 大粒ラムネ 強炭酸シュワコーラ（25g）

●カンロ ピュレグミグレープ（56g）

●カンロ ピュレグミレモン（56g）

●カンロ マロッシュ ヨーグルトソーダ味（50g）

●カンロ マロッシュ グレープソーダ味（50g）

●カンロ ピュレリング（63g）

●カンロ ピュレグミプレミアム 山梨産白桃（54g）

●カンロ カンデミーナグミ スーパーベスト（72g）

●カンロ カミキング（76g）

●ノーベル製菓 キラふわグミ グレープ味（50g）

●ノーベル製菓 キラふわグミ ソーダ味（50g）

●ノーベル製菓 ソルベットグミ 白桃味（50g）

●ブルボン しゃりもにグミ ソーダ味（57g）

●ブルボン しゃりもにグミ ピーチ味（57g）

●ブルボン フェットチーネグミ イタリアングレープ味（50g）

●ロッテ ポケぷに（80g）

●ロッテ ポケぷに フルーツ（80g）

●ロッテ 小梅グミ（49g）

●ロッテ カジッテ グレープ&マスカット（80g）

●明治 果汁グミ ぶどう（54g）

●明治 果汁グミ 温州みかん（54g）

●明治 果汁グミ マスカット（54g）

●明治 コーラアップ（100g）

●明治 ラムネアップ（100g）

●明治 メロンソーダアップ（100g）

●明治 ピーチソーダアップ（75g）

●カバヤ食品 タフグミ PROカフェイン ジンジャーレモン（100g）

●カバヤ食品 タフグミ（100g）

●カバヤ食品 タフグミ グレーピーパンチ（100g）

●カバヤ食品 タフグミ ミニレモン＆ソーダ（80g）

●ハリボー ゴールドベア（80g）

●ハリボー ハッピーコーラ（80g）

●ハリボー ハッピーグレープ（80g）

●ハリボー フルーティバスケット（45g）

●UHA味覚糖 忍者めし 巨峰（20g）

●UHA味覚糖 激シゲキックス 極刺激ソーダ（20g）

●UHA味覚糖 忍者めしラムネ（20g）

●UHA味覚糖 忍者めし鋼グレープ（45g）

【カップヌードルBIGまとめ買いで100円引き】

3月3日から16日までの期間、日清食品「カップヌードルBIG」を2個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●カップヌードル ビッグ

●カップヌードル シーフードヌードル ビッグ

●カップヌードル カレー ビッグ

●カップヌードル チリトマトヌードル ビッグ

●カップヌードル パクチー香るトムヤムクン ビッグ

【どん兵衛特盛まとめ買いで100円引き】

3月3日から16日までの期間、日清食品「どん兵衛 特盛」を2個一緒に購入すると100円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●どん兵衛 特盛きつねうどん

●どん兵衛 特盛天ぷらそば

●どん兵衛 特盛鬼かき揚げうどん

【レッドブル60円引き】

3月3日から9日までの期間、対象のレッドブル・ジャパンのドリンク剤を1本購入すると、レッドブル・ジャパン「レッドブル アルミボトル」（330ml）に使える60円引きクーポンがもらえます。

購入対象のドリンク剤は以下の通り。

レッドブル・エナジードリンク アルミボトル（330ml）

レッドブル・エナジードリンク（473ml）

レッドブル・エナジードリンク（355ml）

レッドブル・エナジードリンク（250ml）

レッドブル・シュガーフリー（250ml）

レッドブル・パープルエディション（250ml）

レッドブル・グリーンエディション（250ml）

クーポン利用期間は3月3日から16日まで。

【miino・じゃがビーまとめ買いで30円引き】

3月3日から23日までの期間、カルビー「miino」「じゃがビー」のうち、2個一緒に購入すると30円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●miino そら豆しお味（28g）

●じゃがビー うすしお味（38g）

●じゃがビー バターしょうゆ味（38g）

ミニストップは値段そのまま増量キャンペーンも

ミニストップのキャンペーン

【値段そのまま50％増量】

3月2日のミニストップの日にちなんだ「ミニストップ大感謝祭」を開催中。

3月3日から始まった第2弾の対象商品は以下の通り。

●シューストポテト...1.5倍に増量

●三元豚ロースのカツカレー...内容量50％増量

●ひきわり納豆細巻 12巻...6巻増量／東北・関東・九州

●国産大豆の納豆細巻 12巻...6巻増量／東海・近畿・四国

●ツナたまごサンド...たまごサンド1層増量

●香ばしい照焼きチキンとたまごサンド...チキンたまごサラダサンド1層増量

●大盛たまごのコク！カルボナーラ...麺・ソース50％増量

●鶏ごぼう...内容量50％増量

●鶏めしとおかずセット...おにぎり1個増量

●コールスローサラダ...内容量50％増量／東北・東海・近畿・四国・九州

●乳酸菌入りコールスローサラダ...内容量50％増量／関東

【豚角煮パオ32円引き】

2月27日から3月5日までの期間、「豚角煮パオ（ミミップくん）」を予定本体価格から32円引きで購入できます。

また、アプリクーポンを利用すると、予定本体価格から50円引きになります。

なお、予定本体価格は3月6日以降の販売価格です。

セブンのキャンペーン

【インスタント食品100円引き】

3月2日から8日までの期間、対象の「セブンプレミアム 超大盛」をいずれか1個購入すると、3月9日から使える「エース 爆盛りの名店らー麺土俵鶴嶺峰監修濃厚魚介豚骨らー麺」100円引きクーポンがもらえます。

対象の「セブンプレミアム 超大盛」は以下の通り。

●セブンプレミアム 超大盛 スタミナ醤油ラーメン

●セブンプレミアム 超大盛 辛タンメン

●セブンプレミアム 超大盛 わかめラーメン

クーポン利用期間は3月9日から22日まで。

【飲料50円引き】

3月2日から29日までの期間、対象のドリンクを1本購入するごとに、次回使える50円引きクーポンがもらえます。

対象商品は以下の通り。

●UCC BLACK無糖 黒の余韻（275g）

●午後の紅茶 オレンジとグレープフルーツ（500ml）

●午後の紅茶 白ぶどうとレモン（500ml）

●キリン 午後の紅茶 ストレートティー（500ml）

●キリン 午後の紅茶 ミルクティー（500ml）

●キリン 午後の紅茶 レモンティー（500ml）

●ファンタ メロンソーダ（500ml）

●一（はじめ） レモングラスティー（600ml）

●爽健美茶（600ml）

●い・ろ・は・す 天然水（540ml）

●い・ろ・は・す 天然水（1020ml）

●い・ろ・は・す 天然水（2L）

●キリンファイア ワンデイラテ微糖（600ml）

●キリンファイア ワンデイブラック（600ml）

●UCC TOTONOU BLACK無糖（500ml）

クーポン利用期間は3月2日から4月5日まで。

【たっぷりクリームソース珈琲ゼリー40円引き】

3月3日から16日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して「たっぷりクリームソース珈琲ゼリー」（190g）を購入するごとに、40円引きクーポンがもらえます。

【ジョージア30円引き】

3月3日から16日までの期間、セブン-イレブンアプリを提示して対象のジョージアコーヒーを購入するごとに、30円引きクーポンがもらえます。

●ジョージア 香るブラック（260ml）

●ジョージア 香る微糖（260ml）

●ジョージア 香るブラック（400ml）

●ジョージア 香る微糖（370ml）

クーポン利用期間は3月3日から23日まで。

【おにぎり・寿司セール】

3月5日から7日までの期間、おにぎりと寿司を対象としたセールを開催します（北海道を除く）。

朝5時から11時まで限定です。

193円までの商品は108円、194円〜258円の商品は162円、259円〜387円の商品は216円で販売。なお、388円以上の商品はセール対象外です。

【冷凍食品まとめ買いで200円引き】

3月の毎週金・土・日曜日限定で、冷凍食品を一度に3個購入すると200円引きになります。

対象の期間は以下の通り。

1週目：3月6日から8日

2週目：3月13日から15日

3週目：3月20日から22日

4週目：3月27日から29日

コンビニ各社は、今週もさまざまなキャンペーンを実施しています。お得な機会を見逃さないで。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ