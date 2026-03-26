スターバックス®がリニューアル！毎日に寄り添うPETコーヒー新登場

スターバックス®の人気ペットボトルコーヒーシリーズ「COFFEE OF THE DAY」が、さらにおいしくリニューアル♡2026年5月19日（火）より、「ブラック」と「カフェラテ」が全国で発売されます。味わいはもちろん、パッケージデザインや容量もアップデートされ、毎日に寄り添う一杯へ進化。こころまで満たされるような豊かなコーヒー体験が楽しめます♪

毎日飲みたくなる新しい味わい

「スターバックス® COFFEE OF THE DAY」は、“こころ満たす味わいで、今日をいい日に。”を新コンセプトに掲げ、より日常に寄り添うコーヒーへ進化しました。

「スターバックス® COFFEE OF THE DAY ブラック」は、日本のスターバックスRTD※用に厳選したコーヒー豆を使用。

深煎りならではの香ばしさや力強いコクに加え、新たにエスプレッソアロマを採用することで、奥行きのある香りを実現しています。

しっかりとした飲みごたえがありながら、毎日飲みたくなるバランスの良さも魅力です。

一方、「スターバックス® COFFEE OF THE DAY カフェラテ」は、深煎り豆の豊かなコクとミルクのやさしい甘さが絶妙にマッチ。よりミルク感がアップし、最後まで満足感の続く味わいに仕上がっています♡

※Ready To Drinkの略。ここではチルドカップやペットボトル、缶入りのそのまま飲めるコーヒー飲料を指す

スターバックス® COFFEE OF THE DAY ブラック



価格：220円（税別）

容量：480ml

賞味期限：13ヶ月

発売日：2026年5月19日（火）

スターバックス® COFFEE OF THE DAY カフェラテ



価格：230円（税別）

容量：480ml

賞味期限：13ヶ月

発売日：2026年5月19日（火）

発売地域：全国

※一部店舗では取り扱いがない場合があります。

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フードとのペアリングも楽しんで

今回のリニューアルでは、商品開発担当者おすすめのフードペアリングも公開されています♪

「ブラック」には、あんバターパンやカスタードクリームパンがおすすめ。あんこの甘じょっぱさやカスタードのまろやかさが、コーヒーのビター感と絶妙にマッチします。

「カフェラテ」は、メンチカツサンドやチョコレートクリームパンと好相性。コクのあるラテがフードの味わいをやさしく包み込み、より贅沢なカフェ気分を楽しめます。

さらに、パッケージも大きく刷新。中央に大胆に配置されたサイレンロゴや、メタリックな帯デザインが上質感を演出し、持ち歩くだけでも気分が上がりそうです♡

豪華キャンペーンも見逃せない♡

リニューアル発売を記念して、豪華プレゼントキャンペーンも開催されます。サントリー公式Xアカウントをフォロー＆投稿すると、抽選で「アメリカ シアトルへの旅（3泊5日）」が当たる特別企画を実施♪

さらに、対象商品を2本以上購入したレシートで応募すると、「スターバックス® eGift 3,000円分」が500名様に当たるキャンペーンも開催されます。

毎日のコーヒータイムをもっと特別にしてくれる新しい「スターバックス® COFFEE OF THE DAY」を、ぜひチェックしてみてくださいね♡