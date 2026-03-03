テルモ社長CEO・鮫島 光「医療機器単体の開発・販売から、 医療現場の課題を解決する企業へ」
CVCを立ち上げた理由
─ 主力事業としては3つの領域がありますね。
鮫島 ええ。当社は3つのカンパニーで事業を展開し、160以上の国や地域で、患者さんと多様な医療現場、製薬企業などに5万点を超える製品やサービスを届けています。
1つ目の「心臓血管カンパニー」はカテーテルなどを手掛け、当社の売上高の約6割を占めています。2つ目の「メディカルケアソリューションズカンパニー」は当社の祖業である体温計を含めた、日々病院で使われる医療材料などを提供していく事業です。これが約2割です。3つ目が「血液・細胞テクノロジーカンパニー」です。輸血関連や血液製剤関連のビジネスを指し、これが残りの2割です。
─ 創薬という領域にまで踏み込む可能性はあるのですか。
鮫島 今時点では、当社自身は新薬の製造といった創薬の領域に関わってはいません。ただ新薬開発を行う製薬メーカーさんとの提携事業として、医薬品開発製造受託（CDMO）と呼ばれる事業を行っています。
─ そういう意味では、協業や提携という取り組みが大事になってくるわけですね。
鮫島 はい。メディカルケアソリューションズカンパニーではCDMO事業が成長ドライバーとなっていますし、血液・細胞テクノロジーカンパニーの中にも、血液製剤などを取り扱う製薬メーカーさんとの協業の事業があります。
─ 企業同士をつなぐという提携が今後の産業界における1つのキーワードになると思うのですが、その場合の提携先はスタートアップやITの業種なども含むということですか。
鮫島 そうですね。医療機器業界においては、もはやスタートアップから革新的な技術をどう導入していくかが極めて重要な戦略のオプションになってきています。（メディカル＝医療とテクノロジ―＝技術を組み合わせた）メドテックの場合は、やはりイノベーションが米国から起きてくることが多いのです。
そこで当社も一昨年、初めてコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）「テルモベンチャーズ」を米国で発足させました。既にかなりの数のスタートアップをスクリーニング（選抜）して、現時点では6社のスタートアップに出資をしています。
そのうちの1社が実は先般買収を発表した英国のオーガノックスという会社になります。テルモベンチャーズがマイノリティ出資を検討する中で、面白い会社だなと興味を持ちました。
臓器移植関連の英国企業を買収
─ オーガノックスのどんな点に魅力を感じたのですか。
鮫島 オーガノックスは、臓器提供者（ドナー）から摘出した移植用の臓器を保存する臓器保存デバイスを手掛けている会社になります。臓器移植の際には、ドナーさんからいただいた臓器をクーラーボックスのような冷蔵容器に入れて、手術を行う医療機関まで運ぶことが、これまで一般的でした。冷蔵容器には基本的には氷が入っているだけなので、極めてプリミティブ（原始的）な方法なのです。
ドナーさんから提供された臓器は、その瞬間から、どんどん劣化していきます。せっかくドナーさんの好意で臓器をいただいても、運んでいる途中に経時変化（時間の経過とともに物質や現象が変化すること）してしまうのです。ですから、患者さんのもとに届いたときには移植に適さない状態になっている、ということも起こり得ます。
