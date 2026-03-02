フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美【写真：ロイター】

五輪公式SNSで公開

　ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で、17歳・中井亜美（TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。五輪公式SNSは1日、話題となった中井のフリー後のキスアンドクライの動画を投稿。再び脚光を浴び、ファンから様々な声が上がった。

　日本時間23日の閉幕から約1週間。五輪の公式Xとインスタグラムは、女子フリー後の中井の動画を投稿した。

　キスアンドクライで最初は自分が銅メダルとは気づいていなかった中井。その後、自身の名前の横の「3」を見つけたのか、右手を口に当て目を見開いた。そして、「えっ、待って、3位！？」と両手を口に当て、優勝したリウの方を向いた。

　金メダルを獲得したリウに抱きつき、大粒の涙を流した中井。再び脚光を浴びた19秒に、SNS上のファンも反応した。

「公式垢に紹介されるって凄いな」
「これぞオリンピック本来の姿！」
「世界を超えた友情　感動をありがとうございます」
「何回見ても泣けてくる」
「かわいい」

　中井は25日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）にも出場予定。世界大会で連続表彰台を狙う。

（THE ANSWER編集部）