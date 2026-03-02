スリクソン史上No.1の飛距離を誇る『スリクソンXmaX』ボール、4月10日デビュー
ダンロップから、新作ボールのアナウンス。「ダンロップスポーツマーケティングは、スリクソンのゴルフボール史上最高の飛距離性能を実現したゴルフボール NEW『スリクソン XmaX』を4月10日から販売します。価格はオープンです」と、同社広報。
【画像】パターのアライメントマークも構えやすい！
「従来品よりもさらに飛びを追求するために、コア、カバー、ディンプルの3要素をすべて徹底的に見直し向上させました。高初速を実現する新開発コア、スピン量を抑えたカバー、高弾道を実現するディンプルと技術を組み合わせることで、SRIXONゴルフボールの史上最高の飛距離性能を実現しました」（同）
同社史上No.1の飛距離を出したテスト条件はHS45m/s以下で、ルール適合品。最外層のH.R.カバーを分厚くすることで低スピン化し、マッハコアの外側を硬度を高くすることで、コンプレッションを維持しつつもボール初速も引き上げたという。 また、アライメントマークもセンターラインを長めにすることで、よりターゲットを狙いやすくなったとか。高弾道338スピードディンプルでキャリーを伸ばせるスリーピースはイエローとホワイトの2色展開。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
