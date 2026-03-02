この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「使って損はない」SBI証券の新アプリが神アップデート？資産推移の一元管理やAI分析など「SBI証券Plus」の実力を徹底検証

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」が、「【神アプリ誕生？】SBI証券Plusが待望のリリース！使った正直な感想や他のアプリとの比較もまとめて解説」と題した動画を公開した。SBI証券からリリースされた新スマートフォンアプリ「SBI証券Plus」について、その機能性や操作感をレビュー。「NISAやiDeCoを含めた資産の一元管理が可能」であり、SBI証券ユーザーにとっては「使って損はない優秀なアプリ」であると結論付けている。



動画では、小林亮平氏（資産運用YouTuber）が実際のアプリ画面を操作しながら解説を行う。最大の特徴として挙げられたのが、資産推移の視認性の高さだ。期間を指定してグラフを表示でき、画面をタップすることで投資元本に対する損益や、各資産（投資信託、米国株など）の内訳が即座に確認できる点を評価している。特に、従来のウェブサイトが「見づらい」と言われていたSBI証券において、このアプリは「操作レスポンスも速い」と好感触を示した。



また、アプリ内で日本株や米国株の配当金・分配金まで管理できる点や、保有銘柄の評価損益が一覧で確認できる点もメリットとして紹介。一方で、既存の「かんたん積立アプリ」と比較すると、「SBI証券Plus」はアプリ内で投資信託の積立注文が完結せず、ウェブサイトに遷移してしまう仕様であると指摘。そのため、投信積立の設定は「かんたん積立アプリ」、資産全体の管理は「SBI証券Plus」という使い分けを提案した。さらに、楽天証券の「iGrow」とも比較し、注文機能の面では一歩譲るものの、「実現損益」を確認できるタブがある点は本アプリの強みであると分析している。



小林氏は、AIによるニュースまとめ機能や市場の見通し情報も有用であるとし、「SBI証券ユーザー待望の優秀な資産管理アプリ」と総括した。SBI証券を利用している投資家にとって、日々の資産状況をストレスなく確認するための強力なツールとなりそうだ。