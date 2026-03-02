「カイジ」×「ドンジャラ」が悪魔的コラボレーション……！ 「大人ドンジャラ『逆転闘牌カイジ』」が本日3月2日発売
【大人ドンジャラ「逆転闘牌カイジ」】 3月2日 発売 価格：7,777円
パイ：84コ
白パイシール：1枚
パイケース：4コ
プレイフレーム：4コ
ゲームシート：1枚（両面）
得点表：4枚
ミニペリカ（10万ペリカ：18枚、1万ペリカ：24枚、5千ペリカ：24枚、1千ペリカ：42枚）
取扱説明書：1枚
エニーは、ファミリーゲーム「大人ドンジャラ『逆転闘牌カイジ』」を本日3月2日より発売している。価格は7,777円。
本製品は、マンガ「カイジ」シリーズと、バンダイのファミリーゲーム「ドンジャラ」のコラボレーション商品となっており、「カイジ」の世界観を活かした大人でも楽しめるドンジャラとして、「カイジ」シリーズに登場するキャラクターや、ゲームの内容をモチーフにした牌、ルールをオリジナルで考案した商品となっている。
主人公のカイジはもちろんのこと、作品のキャラクターのほかに、「キンキンに冷えてやがるっ……！犯罪的だっ……！地下初めての給料日セット」や「張らせてもらうぜっ！限界を超えてっ！地下でのサイコロゲームセット」など、作品に登場する名シーンをモチーフにしたオリジナルの役や、さらには作品オリジナルゲーム「17歩」をイメージした遊び方を楽しむこともできる。
「大人ドンジャラ『逆転闘牌カイジ』」セット内容
パイ：84コ
白パイシール：1枚
パイケース：4コ
プレイフレーム：4コ
ゲームシート：1枚（両面）
得点表：4枚
ミニペリカ（10万ペリカ：18枚、1万ペリカ：24枚、5千ペリカ：24枚、1千ペリカ：42枚）
取扱説明書：1枚
(C)福本伸行／講談社