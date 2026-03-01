この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が「【ばけばけ】朝ドラ第２２週あらすじネタバレ 感想予想考察 NHK ストーリー ３月２日（月）～３月６日（金）最新」を公開した。2025年度後期NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の第22週から第23週にかけてのあらすじを予想し、主人公・トキと夫・ヘブンの関係の変化や、かつての仲間たちの驚くべき現在地について解説している。



動画ではまず、第22週の展開として、トキ（高石あかり）が英語学習に苦戦する様子が語られる。トキは、同じく外国人の妻を持つラン（蓮佛美沙子）から独特な勉強法を教わるものの、上達の兆しは見えない。そんな中、ヘブン（トミー・バストウ）の元にイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）からフィリピンでの滞在記執筆の誘いが届く。ヘブンはトキを日本に残し単身で旅立つ決意を固めるが、別れを告げようとした矢先、トキが倒れ、妊娠していることが判明する。「そこまで自分のことを考えてくれていた」と知ったヘブンは、日本に留まることを選択する。



続いて動画は、二人が正式に籍を入れるために松江へ向かう展開へと移る。ここで第23週の内容として、かつての英語教師・錦織（吉沢亮）や、校長となった庄田との再会が描かれることが明かされた。特に視聴者を驚かせるのは、かつて教師を目指していたサワ（円井わん）のその後だ。サワは、一度はプロポーズを断ったはずの庄田と結婚しており、小学校の教師として働いているという。解説者は「サワが結婚することにしたのは、やっぱり教員試験に合格できたからなんでしょうね」と推測した。



解説の終盤では、錦織が江藤知事（佐野史郎）への説得に尽力する中で血を吐く描写があることにも触れられた。「これがリテラシーアシスタントとしての最後の仕事だ」と語る錦織の姿は、物語に不穏な影を落とす。新しい命の誕生という喜びの一方で、旧友との再会と別れが交錯する重要な局面となりそうだ。