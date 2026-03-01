¼Â¤Ï¤½¤Î¤ä¤êÊý´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤Á¼ºÇÔ¥á¥¤¥¯5Áª
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï´éÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤ë¤â¤Î¡¢¤È»×¤Ã¤Æ´éÁ´ÂÎ¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï´é¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¼ºÇÔ¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´é¤ÎÃæ¿´ÉôÊ¬¤ä¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤¤²Õ½ê¥á¥¤¥ó¤ËÅÉ¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¼«Á³¤È´é¤ËÎ©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ï¼ó¤È¤Î¶ÌÜ¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤²Õ½ê¤Ê¤Î¤ÇÅÉ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏCLIO ¥¥ë¥«¥Ð¡¼¥á¥Ã¥·¥å¥°¥í¥¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤À¤±¤Ç¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ½ª¤ï¤ê
¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤ä²½¾Ñ²¼ÃÏ¤È¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¾¯¤·¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤ª¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ï¿§¥à¥é¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÌòÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÈ©¤ÎÈé»é¤Ê¤É¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤Î¤Ç¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤À¤±¤À¤ÈÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈé»é¤Ê¤É¤ÇÊø¤ì¤ä¤¹¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤¿²Õ½ê¤¬ÌÓ·êÍî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤½¤Àµ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¼ºÇÔ¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤â¡¢Çö¤¯¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥«¥Ð¡¼¤òÂ¤·¤¿¤¤²Õ½ê¤Ë¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç²½¾Ñ»ý¤Á¤¬³ÊÃÊ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏCLIO ¥¥ë¥«¥Ð¡¼¥á¥Ã¥·¥å¥°¥í¥¦¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤ÏDior ¥¹¥¥ó ¥Õ¥©¡¼¥¨¥ô¥¡¡¼ ¥¹¥¥ó ¥³¥ì¥¯¥È ¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
£¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¥é¥á¤À¤±¤Î¤»¤Æ»Å¾å¤²¤ë
¥é¥áÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥áÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤À¤±¤Ç¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÈ©¤Î¥¥á¤ÎÁÆ¤µ¤¬°ÌÜÎ©¤Á¤·¤Æ¼ºÇÔ¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
¥é¥áÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ä¤¤áºÙ¤«¤¤¥Ñ¡¼¥ëÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤Î¤»¤Æ¤«¤é¡¢¸÷¤ÎÅö¤¿¤ë²Õ½ê¥á¥¤¥ó¤Ë¥é¥áÆþ¤ê¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»È¤¦¤ÈÈ©¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¸«¤¨¡¢¥é¥á¤Î¥¥é¥¥é¤â¤è¤êºÝÎ©¤ÁÎ©ÂÎ´¶¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Ïb idol THE ¥¢¥¤¥Ñ¥ì¤Ç¤¹¡£
¤ÈýÌÓ¤ò²£¤ËÎ®¤¹¤è¤¦¤ËÉÁ¤¯
Èý¤òÉÁ¤¯»þ¤ËÈýÆ¬¤«¤éÈý¿¬¤Ë¸þ¤±¤Æ²£¤ËÎ®¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥·¤ä¥Ú¥ó¥·¥ë¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÈýÌÓ¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Î¤Ã¤Ú¤êÈý¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¼ºÇÔ¥á¥¤¥¯¤Ç¤¹¡£
Èý¤òÉÁ¤¯»þ¤Ï¡¢Èý¤ÎÌÓÎ®¤ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¥Ö¥é¥·¤ä¥Ú¥ó¥·¥ë¤òÆ°¤«¤·¤ÆÉÁ¤¯¤ÈÌÓÎ®¤ì¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢Î©ÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ïshuuemura ¥Ï¡¼¥É¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥Ï¡¼¥É 9¤Ç¤¹¡£
¥¥ê¥¥Ã¥É·Ï¡¢¥¯¥ê¡¼¥à·Ï¥Á¡¼¥¯¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤»¤ë
ºÇ¶á¤è¤¯¸«¤ë¥ê¥¥Ã¥É·Ï¤ä¥¯¥ê¡¼¥à·Ï¤Î¥Á¡¼¥¯¤Ï¥¸¥å¥ï¥Ã¤È·ì¿§´¶¤¬½Ð¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤ëÊý¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤»¤ë¤È¡¢ºî¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤¬Çí¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¼ºÇÔ¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤Î¾å¤«¤é»È¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ê¥¥Ã¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥Á¡¼¥¯¤òº®¤¼¤Æ»È¤¦¤È¡¢¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¸¥å¥ï¥Ã¤È¤·¤¿·ì¿§´¶¤òºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©»Å¾å¤¬¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿»þ¤Ë¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¸«±Û¤·¤Æ¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤ë¤È¤è¤ê¥á¥¤¥¯¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ºÇÔ¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²¿¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤«¡©¼¡¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¡©¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¥á¥¤¥¯¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥á¥¤¥¯¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£