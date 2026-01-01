高速回転機器やクリーン環境向け設備で、アクティブ磁気軸受の存在感が高まっています。

QYResearchが、2026年から2032年までのグローバル市場予測をまとめた最新レポートを公表しました。

市場規模の伸びと導入ハードルを同時に把握したい人に役立つ内容です。

QYResearch「アクティブ磁気軸受市場予測レポート」

公表日：2026年2月24日市場規模（2025年）：326百万米ドル市場規模（2026年）：345百万米ドル市場規模予測（2032年）：497百万米ドル年平均成長率（CAGR）：6.3％（2026〜2032年）

QYResearchは、産業・技術分野の市場データを継続的に公開している調査機関です。

公式情報では、日本経済新聞が同社レポートを引用した実績も示されています。

今回のレポートは、非接触支持技術の需要拡大を数字で追える構成です。

市場予測の要点と導入分野

対象製品カテゴリ：2区分（Analog Control／Digital Control）対象用途カテゴリ：8区分（Motors〜Others）対象地域：5地域（北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）

アクティブ磁気軸受は電磁力で軸を非接触支持できるため、摩耗と潤滑由来の劣化リスクを抑えやすい技術です。

半導体製造装置や医療関連設備のように異物混入を避けたい現場でも、採用理由が明確になっています。

モーターやコンプレッサーに加えて、タービンやターボエキスパンダーまで用途が広い点も成長の下支え。

一方で、制御系を含むシステム設計や初期投資の負荷は導入判断で見逃せない論点です。

既存設備とのインターフェース調整が必要なケースもあり、段階導入やモジュール化が普及のカギになっています。

予知保全や運転最適化と組み合わせると、部品単体ではなくデータ活用型ユニットとしての価値が見えてきます。

再生可能エネルギーや水素関連設備への展開余地も含めて、中長期の設備戦略を考える材料になるレポートです。

【成長ドライバーと課題が一気にわかる最新分析！

QYResearch「アクティブ磁気軸受市場予測レポート」】の紹介でした。

