『木挽町のあだ討ち』（２月27日公開）

江戸時代後期のある雪の降る夜、芝居小屋「森田座」のすぐ横で、美しい若衆・菊之助（長尾謙杜）によるあだ討ちが成し遂げられた。

父親をあやめた博徒の作兵衛（北村一輝）を斬り、その血まみれの首を高くかかげた快挙は多くの人々から賞賛された。

ところがその1年半後、菊之助の縁者だという総一郎（柄本佑）があだ討ちの顚末（てんまつ）を知りたいと芝居小屋を訪れる。

「疑う隙なんぞありはしない、あれは立派なあだ討ちでしたよ」と語り草となった大事件、しかしてその真相は…。

直木賞と山本周五郎賞を受賞した永井紗耶子の同名小説を源孝志監督が映画化。あだ討ちに始まり、聞き手と証言者（芝居小屋の人々）によって徐々に真実が明らかになるというミステリー仕立てが面白い。

その証言の中から、元幇間（ほうかん）の木戸芸者（瀬戸康史）、元武士の立師（滝藤賢一）、衣裳（いしょう）部屋の女形（高橋和也）、木彫師の小道具方（正名僕蔵）、元武士の戯作者＝筋書（渡辺謙）という芝居小屋の人々の半生が浮かび上がる。

そこに彼らの菊之助への思いや芝居小屋への矜持（きょうじ)も加わる構成が見事。多彩な俳優たちの演技も含めて時代劇の魅力を存分に味わうことができる。

ちなみに木挽町は現在の歌舞伎座周辺の旧地名。銀座4丁目交差点辺りは昔は尾張町だった。子どもの頃、近所のお年寄りが銀座のことを尾張町だの木挽町だのと言っていたことを懐かしく思い出した。

『レンタル・ファミリー』（2月27日公開）

かつて日本で撮られたCMで一世を風靡（ふうび）したものの、近頃は世間から忘れられたアメリカ人俳優のフィリップ（ブレンダン・フレイザー）は、細々と俳優業を続けながら東京で暮らしていた。

ある日、フィリップはレンタル・ファミリー会社を経営する多田（平岳大）から仕事を依頼される。レンタル・ファミリーとは、依頼人にとって大切な「家族」のような役割を演じることで報酬を得る仕事だった。

日本人監督のHIKARIがメガホンを取り、全編日本で撮影を敢行したヒューマンドラマ。レンタル・ファミリーの仕事を通して、フィリップと周囲の人々が自分自身を見つめ直していく姿が描かれ、演じること、なりすますことで見えてくるものが明らかになるのだが、それは俳優という仕事の本質を突いているようにも思える。

『ザ・ホエール』（22）でアカデミー主演男優賞に輝いたフレイザーが、受賞後の最初に選んだのがこの小品と聞いて驚いたが、その選択は案外理にかなっているのかもしれないと思った。

『センチメンタル・バリュー』（2月20日公開）

ノルウェーのオスロで俳優として活躍するノーラ・ボルグ（レナーテ・レインスべ）と、家庭生活を選び息子と夫と穏やかに暮らす妹アグネス（インガ・イブスドッテル・リッレオース）。

そこへ幼い頃に家族を捨てて以来、長らく音信不通だった映画監督の父・グスタフ（ステラン・スカルスガルド）が現れる。

それは自身15年ぶりの復帰作となる新作映画の主演をノーラに打診するためだった。いまだに父に対して怒りと失望を抱えるノーラは、その申し出を拒絶。代役にアメリカの人気若手スター、レイチェル（エル・ファニング）が起用される。

さらに撮影場所がかつて家族で暮らしていた思い出の家であることを知ったノーラの心に抑え切れない感情が芽生える。

『わたしは最悪。』（21）のヨアキム・トリアー監督が、愛憎が入り混じる父と娘の確執を描いて昨年のカンヌ国際映画祭でグランプリを受賞した。

この映画は、家族の記憶、世代間のトラウマ、そしてフィクションである映画の製作過程を混在させた点がユニークで、いわゆる入れ子（多層）構造が目立つ。

まず、ボルグ家の“家”を舞台にしており、この家自体が世代を超えた記憶やトラウマを収納する箱になる。一軒の家の歴史を通して家族を語るという点では、ロバート・ゼメキス監督の『HERE 時を越えて』（24）と重なるところもある。

この箱の中に、4世代にわたるボルグ家の、過去の世代の未解決の感情やトラウマ（強制収容所で拷問されたグスタフの母は後にこの家で自殺する）が、入れ子のように入り込んでくる。

さらに、グスタフが撮影しようとする映画（映画内映画）が、現実の家族の歴史（トラウマ）と重なり合い、何が本物の記憶で何がフィクションなのか分からない入れ子状態を生み出している。

映画を通してしか感情が表現できず、何でも映画にたとえてしまうグスタフの姿はトリアー監督の分身なのか。ラストでグスタフ＝スカルスガルドが浮かべる何とも言えない表情と微笑がこの映画の救いだ。

トリアー監督は家族を描くという点で、小津安二郎監督からの影響を口にする。もちろん時代差はあるが、小津よりもずっとシニカルでシビアな感じがした。

（田中雄二）